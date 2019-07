Yli 60 ihmistä haavoittunut autopommin räjähdyksessä Kabulissa, joukossa lapsia – ”Istuimme toimistossa, kun maailma kääntyi ylösalaisin”

Kymmeniä ihmisiä haavoittui autopommin räjähdettyä Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa maanantaina, kertovat viranomaiset. Terveysministeriön mukaan sairaalaan on viety ainakin 65 haavoittunutta, mukaan lukien yhdeksän lasta. Haavoittuneiden määrän pelätään nousevan.

Aseistautuneet miehet ovat vaihtaneet laukauksia maan erikoisjoukkojen kanssa räjähdysalueella, jolla on useita armeijan ja Afganistanin hallinnon rakennuksia. Tarkasti vartioidulla paikalla on muun muassa Afganistanin puolustusministeriön ja tiedustelupalvelun rakennuksia.

Ruuhka-aikaan tapahtunut räjähdys nostatti savupilven taivaalle ja tärisytti rakennuksia kahden kilometrin säteellä räjähdyspaikasta.

– Ensin autopommi räjähti, ja sen jälkeen useat hyökkääjät valtasivat rakennuksen. Poliisin erikoisjoukot ovat eristäneet alueen, sisäministeriön edustaja Nasrat Rahimi sanoi.

Alueella sijaitseva niin sanottu vihreä vyöhyke suljettiin nopeasti, eikä ketään päästetty alueelle tai sieltä ulos. Vyöhyke on tarkasti vartioitu ulkomaalaisten alue.

– Istuimme toimistossa, kun maailma kääntyi ylösalaisin. Kun avasin silmäni, oli toimisto täynnä savua ja pölyä, kaikki oli rikki ja kollegani huusivat, kertoo kulttuuriministeriössä työskentelevä Zaher Usman, jonka työpaikka sijaitsee noin 150 metrin päässä räjähdyspaikasta.

Seitsemäs yritys päättää konflikti

Mikään taho ei ole vielä ilmoittanut olevansa iskun takana. Poliisi ei myöskään osannut vielä sanoa, mikä iskun tarkka kohde on. Äärijärjestöt Taleban ja Isis ovat aktiivisia Kabulissa.

Räjähdys tapahtui kaksi päivää sen jälkeen, kun Taleban ja Yhdysvallat aloittivat tuoreet rauhanneuvottelut Qatarin pääkaupungissa Dohassa.

Neuvottelut ovat osapuolten seitsemäs yritys saada päätös konfliktille, jota on kuvailtu Yhdysvaltain pisimmäksi sodaksi. Yhdysvaltojen sotilaita on ollut Afganistanissa jo 17 vuotta.

Neuvotteluiden keskiössä on neljä aihetta: terrorismin vastaiset toimet, ulkomaisten joukkojen läsnäolo Afganistanissa, maan sisäinen vuoropuhelu ja pysyvä tulitauko.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat aiemmin sanoneet toivovansa tuloksia neuvotteluista ennen Afganistanin syyskuulle suunniteltuja presidentinvaaleja.

STT

