Alivaltiosihteeri Kai Sauer: Samalla tavalla ajattelevien maiden joukko ei ole yhtä vahva kuin ennen

Kansainvälisessä yhteistyössä on nähtävissä eräänlainen arvoilmaston muutos, arvioi alivaltiosihteeri ja kokenut diplomaatti Kai Sauer.

– Samalla tavalla ajattelevien, eli arvo- ja ihmisoikeuspohjaista ulkopolitiikkaa harjoittavien maiden joukko on ehkä sulamassa, vähän samalla tavalla kuin ilmastonmuutos sulattaa jäätikköjä. Tätä tapahtuu myös EU:n sisällä, ja meidän pitäisi pysäyttää tämä sulaminen, Sauer sanoo.

YK-lähettiläänä New Yorkissa toiminut Sauer palasi hiljattain Suomeen ja työskentelee nyt ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vastaavana alivaltiosihteerinä.

Uutta hallitusohjelmaa hän kuvailee ulkopoliittisesti kunnianhimoiseksi. Hän pitää erityisesti siitä, että siinä korostetaan vahvasti ihmisoikeuksia ja arvoja.

– Se antaa ulkoministeriölle ja ulkomaanedustustoillemme paljon työkaluja toimia ja nostaa Suomen profiilia.

Suurvallat turvallisuutta muokkaamassa

Suomen turvallisuuspoliittiseen ympäristöön on Sauerin mukaan vaikuttanut viime vuosina erityisesti neljä keskeistä tekijää.

Ensimmäisenä hän mainitsee Kiinan nousun globaaliksi toimijaksi paitsi poliittisessa ja taloudellisessa mielessä, myös kasvavissa määrin sotilaallisesti.

– Tämä on uusi asia, ja luulen, että sen prosessin päätepistettä ei ole vielä nähty.

Toisaalta Suomeen vaikuttaa Venäjän toiminta niin Ukrainassa kuin Lähi-idässä ja muualla maailmassa. Sauer arvioi, että Venäjän kansainvälisestä aktivoitumisesta on nähtävissä merkkejä Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Kolmantena Suomen turvallisuusympäristöä on muokannut Yhdysvaltojen muuttunut asenne kansainväliseen yhteistyöhön ja vetäytyminen erilaisista sopimuksista.

Mutta kaikkein läheisimmin Sauerin mielestä Suomeen vaikuttavat EU:n sisäiset haasteet. Hän pohtii, että EU:n perusidea rauhan yhteisönä on välillä hukassa.

– Pitäisi nähdä EU:n iso tehtävä ja sovittaa kansallisia toimintoja yhteishengen taakse, eikä aina katsoa vain sitä kansallista etua.

Suomalais-saksalainen Sauer kuuluu sukupolveen, jolla on suora yhteys toiseen maailmansotaan isovanhempien kautta.

– Saksalainen puoli suvustani oli kuten miljoonat muut: sisäisiä pakolaisia, joita pompoteltiin paikasta toiseen. Siksi minulle on hyvin konkreettista se, mitä rauha Euroopassa merkitsee.

Maailmalla pitää olla läsnä

Pitkän kansainvälisen uransa aikana Sauer on oppinut, että omia vahvuuksia kannattaa aina hyödyntää, oli kyse sitten henkilökohtaisesta tai kansallisesta tasosta.

– Ei kannata olla turhan vaatimaton, vaan aktiivinen, ennakkoluuloton ja ulospäin suuntautunut.

Suomen vahvuuksiksi hän lukee tasa-arvon ja toimivan yhteiskuntamallin, joka pärjää kansainvälisessä vertailussa.

Sauer korostaa myös edustustoverkon ja läsnäolon tärkeyttä pienelle maalle, jotta oma narratiivi saadaan esiin maailmalla.

Varoittavaksi esimerkiksi Sauer ottaa vuonna 2014 tapahtuneen Krimin niemimaan valtauksen.

Sauer oli tuolloin Indonesiassa Suomen suurlähettiläänä ja huomasi, kuinka Ukrainan diplomaatit vetäytyivät täysin keskusteluista, jolloin venäläisdiplomaatit käyttivät tilannetta hyväkseen.

– He markkinoivat oman näkemyksensä Krimin tilanteesta. Tietysti tällaisessa maassa kuin Indonesia, josta on pitkä etäisyys Eurooppaan ja asioita ei ehkä niin hyvin tunneta, niin se (venäläisten) narratiivi meni siellä melko hyvin läpi.

STT

Kuvat: