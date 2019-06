Alkoholin veroale tänään voimaan Virossa, hinnat laskevat heti – Viro haluaa suitsia omaa viinaralliaan Latviaan

Virossa astuu tänään voimaan alkoholijuomien valmisteveron 25 prosentin alennus, josta maan uusi hallitus päätti kesäkuussa.

Tallinnan satamassa toimivan Superalkon ketjujohtaja Imre Poll kertoo STT:lle veroalennuksen näkyvän heti maanantaina hyllyssä useimpien tuotteiden kohdalla.

– Puolen litran oluttölkissä se alennus tulee olemaan keskimäärin 10 senttiä. Se ei ole kovin paljon, mutta jos katsoo laatikkotuotetta, se on jo kaksi euroa. Sen huomaa jo hyvin, Poll sanoo.

Valmisteveron alennus koskee sekä mietoja että väkeviä juomia, mutta ei viiniä tai kuohuviiniä.

Uusi verolinjaus nähdään korjausliikkeenä vuoden 2017 ankaralle veronkiristykselle, jonka seurauksia Virolle pidettiin kielteisinä. Hintojen korotus käynnisti Virossa oman viinarallin halvempaan etelänaapuriin Latviaan.

– Meillä on Latviassa kolme myyntipistettä, siellä myynti on noussut melkein pystysuorana. Se mitä täältä menetettiin, meni sinne, Superalkon ketjujohtaja kertoo.

Imre Pollin mukaan vuoden 2017 veronkorotus näkyi Tallinnan sataman myymälöiden myynnissä noin 30 prosentin laskuna. Hän uskoo seurausten olleen haitaksi paitsi Viron kansantaloudelle, myös virolaisten terveydelle. Latviasta tehtyjen ostosten vuoksi virolaisten alkoholinkulutus kasvoi verojen kiristämisen jälkeen.

– Se oli huono ajatus. Aikaisemmin ihmisillä oli ehkä se sixpack olutta kellarissa tai jääkaapissa, nykyään on kellarissa kymmenen tai 20 isoa laatikkoa, Poll arvioi.

– Ihminen on sellainen, että kun ottaa yhden tölkin niin otetaan toinenkin ja kolmas ja neljäs. Jos kaupasta on otettu se yksi tölkki mukaan eikä kotona ole enempää, se päättyy siihen tölkkiin, hän jatkaa.

Suomalaisetkin suuntasivat Latviaan

Viron hallitusta johtava keskustapuolue nostaa Latviaan suuntautuvan viinarallin pysäyttämisen päällimmäiseksi syyksi veroalennukselle.

– Virolaiset menivät Latviaan ostamaan viinaa ja olutta, koska siellä oli huomattavasti edullisempaa. Meiltä jäivät tulot saamatta, mutta potilaat jäivät meille, kertoo keskustapuolueen kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Enn Eesmaa STT:lle.

Päätökseen vaikutti Eesmaan mukaan myös se, että suomalaisturistit olivat suunnanneet Viron sijasta Latviaan.

– Se on alituinen kompromissi talouden ja terveyspolitiikan välillä.

Alkoholiverotuksen taannoisten kiristysten peruminen oli ennen vaaleja korkealla erityisesti hallitukseen päässeen oikeistopopulistisen Ekren asialistalla. Eesmaan mukaan verouudistus ei kuitenkaan ollut yksin Ekren käsialaa.

– Viron hallitus tekee vain yksimielisiä päätöksiä. Meillä on kolme eri puoluetta, eikä yhteisen sävelen löytäminen ole helppoa, ja näin se syntyi, Eesmaa kertoo.

Kriitikoiden mukaan keskustapuolueen pääministeri Jüri Ratasin edellinen ja nykyinen hallitus eivät kommunikoineet aikeistaan tarpeeksi naapurimaiden Latvian ja Suomen kanssa.

Viron parlamentin kesäkuun päätöksen jälkeen Latvia päätti vuorostaan välittömästi alentaa omaa valmisteveroaan väkeville juomille.

Viron hallitus on sanonut, ettei se lähde uusiin alennuksiin verokilpailussa. Eesmaa toivoo, että tulevaisuudessa Viro ja Latvia voisivat sopia yhteisistä veroasteista.

– Hintasotaa eivät halua latvialaiset eivätkä virolaiset. Tulisi olla enemmän yhteistyötä ja vähemmän sooloilua. Olisi hyvä, jos Latviassa ja Virossa olisi sama valmistevero. Se on mahdollista, mutta se ei tule päivässä parissa tapahtumaan, Eesmaa sanoo.

Viron oppositio: ”Väärä askel oikeaan suuntaan”

Verouudistuksia on arvostellut erityisesti johtava oppositiopuolue, markkinaliberaali reformipuolue, joka näkee virheitä pääministeri Ratasin molempien hallitusten toimissa.

– Edellinen hallitus kiristi alkoholiveroa 70 prosentilla ja sanoi tarkoituksekseen estää ihmisiä juomasta, mutta todellisuudessa he halusivat lisää rahaa hallituksen kukkaroon. He tekivät sen todella nopeasti puhumatta naapureidemme kanssa, arvostelee reformipuolueen nuorisosiiven pääsihteeri Kristo Enn Vaga.

– Menetimme paljon verorahaa Latvialle ja ihmiset alkoivat juoda enemmän. He menivät Latviaan ja ostivat viikonlopun sijasta koko kesäksi juotavaa autotalleihinsa.

Reformipuolueen mukaan korjausliikkeeksi tehty tuore veroalennus on ”väärä askel oikeaan suuntaan”.

– Emme taaskaan puhuneet latvialaisten tai suomalaisten kanssa, ja mitä Latvia tekikään? Alennettuamme veroa Latvia alensi väkevien veroa viikon sisään, ja Latvian parlamentin puhemies kertoo heidän harkitsevan veroalennuksia oluelle ja muille miedoille juomille, Vaga sanoo.

Rinteen hallitukselle haaste

Viron uusi linja asettaa Suomessa pääministeri Antti Rinteen (sd.) hankalaan asemaan, sillä hallituksen suunnitelmana on ollut nostaa alkoholiverotusta jälleen 50 miljoonan euron edestä.

Edellisen kerran veroja kiristettiin kuluvan vuoden alussa. Suomalaiset tahot ovat huolissaan siitä, että menneiden vuosien kuriin saatu viinaralli käynnistyy jälleen.

Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto sanoi STT:lle toukokuussa Viron kerrottua aikeistaan, että tilanteeseen tulisi reagoida myös Suomessa, jotta Suomi ei menettäisi alkoholiverotuottoja. Samoilla linjoilla on Panimoliitto, jonka mukaan veroja ei voida oluen osalta korottaa, jos tuonnin voimakkaampaa kasvua halutaan hillitä.

STT

