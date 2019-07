Allyson Felix palasi äitiyslomalta radalle, tähtäimessä viidennet olympialaiset – ”Kisojen aikaan vaihdan vaippoja ja pesen maitopulloja hotellissa”

Viidensiin olympialaisiinsa tähyävä Allyson Felix palasi 13 kuukauden kilpailutauolta ja selvitti tiensä 400 metrin juoksun välieriin yleisurheilun Yhdysvaltain mestaruuskilpailuissa. Felix kuvasi juoksemistaan ruosteiseksi, kuten pitkän tauon jälkeen oli odotettavissa.

– Kestää aikansa, että saa tuntuman takaisin, 33-vuotias Felix tuumasi.

Hän sai esikoistyttärensä viime marraskuussa. Kuusinkertainen olympiavoittaja tavoittelee paikkaa Dohan MM-kisoista syys-lokakuussa ja haluaa kisata myös ensi kesänä Tokion olympialaisissa.

Des Moisesissa kilpailtavissa maansa mestaruuskisoissa Felix avasi 400 metrin alkuerät ajalla 52,20. Hän on juossut ratakierroksen parhaimmillaan 49,26:een vuonna 2015.

– Tämä ei ollut kovinkaan hyvä tulos, mutta se oli lähtölaukaus. Päätavoite on ensi kaudessa, Felix kertoi.

Felixin mukaan harjoittelun ja äitiyden yhdistäminen on ollut paluussa hankalinta.

– Asiat, jotka olivat aiemmin helppoja, ovat nyt aika haastavia. Olen ihan tavallinen äiti, ja nyt kisojen aikaan vaihdan vaippoja ja pesen maitopulloja hotellissa, Felix kertoi.

Gatlin puntaroi satasen jatkoaan

Nelipäiväisten mestaruuskisojen avauksessa miesten satasen hallitseva maailmanmestari Justin Gatlin ja kauden kärkituloksen haltija Christian Coleman pääsivät alkueristä helposti jatkoon. Gatlin, 37, juoksi alkuerien toiseksi nopeimman ajan 10,16. Häntä nopeampi oli vain harjoituskaverinsa Isiah Young ajalla 10,14.

Coleman käytti alkuerissä vain ykkösvaihdetta ja selvitti jatkopaikan ajalla 10,29.

Gatlin saattaa jättää Des Moisesin välierät ja finaalin juoksematta, koska hänellä on Lontoon 2017 maailmanmestarina varma paikka Dohan MM-kisoihin.

– Katson starttini tallennuksesta, ja jos juoksussa on sellaisia asioita, joita voin työstää välierissä, palaan radalle, Gatlin sanoi.

Tällä kaudella 9,81 kiirehtinyt Coleman löysi omasta juoksustaan paljon parannettavaa. Lontoon MM-kisoissa hän oli kakkonen Gatlinin takana.

Nuori aitajuoksija säästeli vauhtiaan

Miesten 400 metrin aidoissa nouseva tähti Rai Benjamin, 21, juoksi alkuerien nopeimman ajan 49,61. Hänen kauden parhaansa on 47,16, jolla hän jää norjalaisen Karsten Warholmin kauden kärkiajasta neljä sekunnin sadasosaa.

– En juossut läheskään täysillä, viime vuonna 47,02 kellottanut Benjamin sanoi.

Naisten 10 000 metrillä Molly Huddle juoksi viidenteen peräkkäiseen Yhdysvaltain mestaruutensa ajalla 31.58,47. Miesten kympin ykkönen oli eteläsudanilaistaustainen Lopez Lomong ajalla 27.30,06.

STT

Kuvat: