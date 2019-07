Amnesty: Filippiinien huumeiden vastainen sota tutkittava – poliisi tappanut tuhansia, ehkä jopa parikymmentä tuhatta

Filippiinien huumeiden vastaisesta sodasta on tullut järjestelmällinen väärinkäytösten kampanja, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International tänään julkaistussa raportissaan.

Järjestö vaatii, että YK:n on välittömästi aloitettava tutkimus maan presidentin Rodrigo Duterten huumeiden vastaisesta sodasta ja sen vuoksi tapahtuneisiin tuhansiin kuolemiin.

Hallinnon virallisten lukujen mukaan poliisi on tappanut hieman yli 5 300 ihmistä. Tilannetta tarkkailevien järjestöjen mukaan todellinen lukumäärä olisi kuitenkin nelinkertainen hallinnon ilmoittamasta.

STT

Kuvat: