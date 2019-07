Amsterdamin lentokentällä peruttiin keskiviikkona toistasataa lentoa tankkausongelman takia

Amsterdamin Schipolin lentokentällä peruttiin keskiviikkona noin 180 lentoa tankkausongelman takia. Lentokentän tankkausjärjestelmä ei toiminut, joten koneita ei pystytty tankkaamaan lainkaan Amsterdamissa.

Illalla lentokenttä kertoi Twitterissä, että tankkausjärjestelmä on saatu jälleen toimimaan ja lentoja pääsi myöhäisillan ja yön aikana taas ilmaan.

Ongelman takia tuhannet matkustajat jäivät BBC:n mukaan jumiin Schipolin lentokentälle. Kentältä pääsivät iltapäivästä lähtien lentämään vain ne koneet, joilla oli tankissa riittävästi polttoainetta. Jotkin koneet lensivät läheisille lentokentille tankkausta varten.

Tankkausongelman takia peruttiin myös KLM:n kello 20.50:n lento Amsterdamista Helsinkiin. Schipolin lentokenttä on kehottanut matkustajia olemaan yhteydessä lentoyhtiöihinsä.

Schipolin lentokenttä on yksi Euroopan vilkkaimmista.

https://twitter.com/Schiphol

https://www.bbc.com/news/world-europe-49104625

STT