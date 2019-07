Analyysi: Pitkä ja epäterve riippuvuussuhde miesten keihäänheittoon on päättymässä Dohaan

Estejuoksija Jukka Keskisalo voitti 13 vuotta sitten ikimuistoisen Euroopan mestaruuden Göteborgissa. Se oli Suomen paras suoritus niissä EM-kisoissa. Moukarinheittäjä Olli-Pekka Karjalainen nousi Göteborgin EM-kultamitalistiksi vuonna 2014 Ivan Tihonin dopingkäryn vuoksi.

13 vuotta ja 13 yleisurheilun arvokisat myöhemmin, Keskisalo ja Karjalainen ovat edelleen viimeisimmät ei-keihäänheittäjät, jotka ovat tehneet Suomen kisajoukkueen parhaan suorituksen arvokisoissa.

Vuosina 2007–2018 Suomen kisajoukkueen parhaasta suorituksesta on vastannut aina keihäänheittäjä: Kuusi kertaa Tero Pitkämäki, kuusi kertaa Antti Ruuskanen ja kerran Ari Mannio (EM-kotikisat 2012).

Keihäänheitto on tuonut myös kaikki Suomen yhdeksän arvokisamitalia viimeisten 13 vuoden aikana: Pitkämäki viisi mitalia, Ruuskanen kolme mitalia ja Mannio yksi mitali.

Edellisestä mitalista on tosin jo aikaa. Ruuskanen heitti 2016 EM-pronssia Amsterdamissa. Sen jälkeen on käyty kolmet arvokisat ilman (keihäs)mitalia.

Juuri nyt näyttää siltä, että 64 päivän kuluttua Dohassa alkavissa MM-kisoissa miesten keihäänheitto ei välttämättä tuo Suomen kisajoukkueen parasta sijoitusta. Mitaliin tuskin uskoo kukaan, vaikka mistään muusta lajista se ei voikaan tulla.

Kisajoukkueeseen on jo valittu keihäsmiehistä Oliver Helander ja Ruuskanen.

Helander heitti Kuortaneen juhannuskisoissa kauden kotimaisen kärkituloksen 86,93, mutta loukkasi kisassa kylkeään, eikä ole kisannut sen jälkeen. Tiistaina Helander kertoi jättävänsä ensi viikon Kalevan kisat väliin. Paluuaikataulu on hämärän peitossa.

Myös Ruuskanen on kärsinyt loukkaantumisista ja hän on kilpaillut tänä kesänä vain viisi kertaa. Kauden avauskisa Raaseporissa toi komean tuloksen 85,15, mutta sen jälkeen vire on ollut huolestuttava. Viime viikolla Lapinlahdessa keihäs lensi vain 77,42 ja eilen Joensuussa tulos oli edelleen vaatimaton 80,79.

Pitkämäki tiedotti eilen managerinsa Tero Heiskan välityksellä, että hän jättää Helanderin tavoin ensi viikon Kalevan kisat väliin.

Pitkämäen vasemman polven eturistiside katkesi viime vuoden kesäkuussa Paavo Nurmi Gamesissa, eikä hän ole vieläkään toipunut heittokuntoon. Harjoittelu sujuu jo kivuitta, mutta jalan toiminta ei ole riittävän hyvällä tasolla.

Keihään kolmannessa MM-kisapaikassa on kiinni entinen pesäpalloilija Toni Kuusela, joka on parantanut tällä kaudella ennätystään lähes viisi metriä tulokseen 83,40. Tosin Kuusela on heittänyt tällä kaudella 50 kilpailuheittoa, joista vain viisi on ylittänyt 80 metriä – se ei tiedä hyvää ajatellen Dohan MM-karsintaa, jos Kuusela edes Dohassa heittää.

Samaan aikaan suomalaiset naisaiturit piiskaavat toisiaan toistuviin ennätysparannuksiin ja hämmästyttävät penkkiurheilukansaa kilpailusta toiseen. Näyttääkin siltä, että pitkä ja epäterve riippuvuussuhde keihäänheittoon on katkeamassa.

Se ei olisi enää syksyllä sensaatio, jos Suomen ainoa pistesija Dohassa tulisikin naisten pika-aidoista.