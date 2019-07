Analyysi: Odotukset ovat lupaavan alhaalla

Salon Vilppaan seiväshyppääjän Wilma Murron kausi 2019 on luisumassa kovaa vauhtia viemäriin.

Sunnuntaina Murto jäi alle 23-vuotiaiden EM-finaalissa tulokseen 420, millä irtosi viides sija. Tulos oli Murron ulkoratakauden heikoin.

Gävlen viikonloppu oli Murron näkökulmasta huolestuttava. Murto hyppäsi karsintakilpailussa ja finaalissa yhteensä yhdeksän hyppyä ja ylitti kolme kertaa. Karsinnassa hänellä oli ongelmia jopa 415:n kanssa.

Eivätkä kyseessä ole vain yhden viikonlopun tapahtumat, vaikka juuri se viikonloppu oli Murron mukaan kauden tärkein.

Murron koko kesä on ollut jyrkkenevästi alavireinen. Ulkokauden avauskisassa Turussa 4. kesäkuuta ylittyi vielä lupaavasti 445. Sen jälkeen tulokset ovat laskeneet tasaisesti.

Viiden kilpailun keskiarvo (Gävlen karsintaa ei lasketa) on 431 eli 40 senttiä vähemmän kuin Murron kolme ja puoli vuotta sitten hyppäämä nuorten maailmanennätys.

On selvää, että lähtökohdat tähän kauteen olivat haastavat.

Valmentaja vaihtui syksyllä Jarno Koivusesta Steve Ripponiin ja keväällä Ripponista Mikko Latvalaan. Myös kotikaupunki vaihtui virikkeellisestä Turusta virikkeettömään Kuortaneeseen.

Murto kertoi myös kärsineensä talvella uniongelmista, jotka korostuivat matkustaessa pitkin maailmaa.

Seiväshypyn kaltaisessa äärimmäisen herkässä lajissa on oltava sekä fyysisesti että henkisesti parhaimmillaan. Murto ei ole ollut tänä kesänä kumpaakaan.

Nuorten ME:n jälkeen 18-vuotiaan Murron kesäkausi 2016 oli loistava. Hän sijoittui EM-kisojen seitsemänneksi ja teki olympiadebyyttinsä Rio de Janeirossa.

Hyvin alkanut kausi 2017 (hallissa 466) jäi kesken jalkavamman vuoksi. Viime kesänä hän toipui pikkuhiljaa loukkaantumisesta ja väläytti edelleen tallessa olevaa potentiaaliaan voittamalla Kalevan kisat Jyväskylässä uudella ulkorataennätyksellään 460. Loppukausi oli taas vaikea.

Nyt Murrolla on menossa kolmas vaikea kausi peräkkäin. Ikää on 21 vuotta.

Jo 21 vuotta, jos ajattelee, mitä Murto teki jo 17-vuotiaana.

Vasta 21 vuotta, jos ajattelee, minkä ikäisiä maailman huippuhyppääjät ovat.

Murto on tällä hetkellä tammikuussa Perthissä hypätyllä 451:llä maailmantilastossa sijalla 31. Hänen edellään on vain yksi nuorempi hyppääjä, 456 ylittänyt Venäjän Polina Knoroz. Maailman tilastokärki Jenn Suhr on jo 37-vuotias.

Tämän vuoden kymmenen parhaan hyppääjän keski-ikä on 27,7 vuotta. Murto täyttää 27 vuotta kesäkuussa 2025.

Aikaa siis on, mutta suunnan on muututtava. Lyhyellä tähtäimellä pian, sillä tammikuussa hypätty 451 ei välttämättä tule riittämään MM-kisapaikkaan.

Mutta jos jotain edelliset vuodet ovat opettaneet, niin Wilma Murrolla on poikkeuksellinen kyky paitsi hypätä seivästä myös olla parhaimmillaan silloin, kun kukaan muu sitä ei odota.

Nyt odotukset ovat lupaavan alhaalla.

Murto: Tämä vuosi ei ole parhaalla tavalla palvellut tätä kisaa

Wilma Murto oli luonnollisesti pettynyt viidenteen sijaansa 22-vuotiaiden EM-kilpailuissa Gävlessä. Murto ylitti finaalissa 420 toisellaan, mutta kolme yritystä korkeudesta 435 eivät tuottaneet tulosta.

– Urheilijan ei pitäisi toivoa heinäkuussa, että pääsisi treenaamaan, mutta minä toivon sitä, Murto totesi tiedotteessa.

– Tämä vuosi ei ole parhaalla tavalla palvellut tätä kisaa.

Murto viittasi rikkonaiseen kauteen, jossa on riittänyt muutoksia ja epävarmuutta.

– Verryttelyhypyissä oli vastatuuli ja mielestäni handlasin sen hyvin. Sitten tuuli kääntyi myötäiseksi 435:een ja ponnistus kahdessa ensimmäisessä yrityksessä meni niin sanotusti alle. Kolmas lähti hyvin, mutta en tiedä mitä sitten tein seipään kanssa, Murto kertasi.

EM-kullan voitti tilastokärki Sveitsin Angelica Moser tuloksella 465. Tshekin Amalie Svabikova ja venäläinen Jelizaveta Bondarenko veivät muut mitalit tuloksella 435.

Suomalaisurheilijoiden sunnuntai meni muutenkin penkin alle.

Mitalikandidaatti Taika Koilahden askel ei osunut lankulle pituushypyn finaalissa. Kolme yliastuttua hyppyä päätti kilpailun, jonka voitti Ranskan Hilary Kpatcha ponkaistuaan 673.

Koilahti on hypännyt tällä kaudella 664, joka olisi riittänyt Gävlessä EM-hopeaan. Pronssimitali vietiin tuloksella 643.

– Tästä täytyy nyt palautua. Sitten pitää alkaa katsella johonkin väliin sopiva kilpailu ehkä ulkomailta, Koilahti sanoi.

Viivi Lehikoinen juoksi 400 metrin aitajuoksun finaalissa ykkösradalta ajan 58,24, joka toi seitsemännen sijan.

– Sijoitus oli ihan hyvä lähtökohtiin nähden, mutta kisaan itsestään olen pettynyt. Tavoite olisi taistella mitaleista ja hyvistä sijoituksista, Lehikoinen totesi.

Kilpailun voitti Belgian Paulien Couckuyt ennätyksellään 56,17.

Elina Kinnunen jäi keihäänheiton finaalissa viimeiseksi vaatimattomalla tuloksella 47,57. Avausheitto oli paras, mutta se painui sektorista ulos.

Kisan voitti ennätyksensä 63,68 heittänyt Saksan Annika Fuchs .

Suomen ainoaksi mitaliksi Gävlessä jäi korkeushyppääjä Ella Junnilan pronssimitali. Murron viides sija ja Lehikoisen seitsemäs sija lihottivat Suomen joukkueen kokonaispotin mitaliin ja kymmeneen pistesijaan.