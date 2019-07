Antti Rinne esittelee tänään Euroopan parlamentissa Suomen tavoitteita puheenjohtajakaudelle

Pääministeri Antti Rinne (sd.) ja eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) ovat tänään mukana Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa.

Rinne esittelee parlamentille EU-puheenjohtajakauden tavoitteita. Hän ja Tuppurainen tapaavat myös parlamentin puhemiehen, italialaisen David-Maria Sassolin.

Rinteen ohjelmassa on lisäksi tapaaminen parlamentin poliittisten ryhmien johtajien kanssa.

Suomen pääministerin edellisestä puheesta Euroopan parlamentille on aikaa vain puolisen vuotta. Juha Sipilä (kesk.) vieraili parlamentissa tammikuussa osana EU-johtajien vierailujen sarjaa.

Suomen puheenjohtajakauden ohjelman sisältö on jo tiedossa, koska kausi alkoi pari viikkoa sitten. Vierailu parlamentissa on osa EU-instituutioiden välistä yhteydenpitoa.

STT

