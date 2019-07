Applen tulos heikkeni, ylitti kuitenkin analyytikoiden odotukset

Teknologiajätti Applen huhti-kesäkuun tulos heikkeni 13 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta 10 miljardiin dollariin. Palveluista tullut kasvu kompensoi takkuilevaa iPhone-puhelimien myyntiä.

Liikevaihto kasvoi prosentin 53,8 miljardiin dollariin.

Tulos oli parempi kuin analyytikot odottivat, ja Applen osakekurssi vahvistui yli kolme prosenttia jälkipörssissä.

Applen entisen rahantekokoneen eli iPhone-puhelimien osuus liikevaihdosta putosi 48 prosenttiin eli 26 miljardiin dollariin, mikä on Financial Timesin mukaan vähiten sitten vuoden 2012.

iPhone-myynnin heikennyttyä Apple on siirtänyt painopistettä digitaalisin sisältöihin ja palveluihin. Applen palvelubisnes kasvoikin lähes 13 prosenttia 11,5 miljardiin dollariin.

Applen toimitusjohtaja Tim Cook luonnehti vuosineljännestä ”suurimmaksi huhti-kesäkuun kvartaaliksi koskaan”, jota veti muun muassa kaikkien aikojen ennätysliikevaihto palveluista. Toimitusjohtaja oli tyytyväinen myös muun muassa iPadien ja Mac-tietokoneiden myyntiin.

https://www.ft.com/content/4aca494c-b2e9-11e9-bec9-fdcab53d6959

STT