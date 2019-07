Arktisilla alueilla ennätykselliset maastopalot – savut näkyvät avaruuteen asti

Arktisilla alueilla kärsitään ennätyksellisen laajoista maastopaloista, kertoo muun muassa brittilehti Guardian. Grönlannista Siperiaan ja sieltä Alaskaan riehuvien tulipalojen savut näkyvät avaruuteen asti. Kesäkuun alusta alkaen napapiirillä on riehunut yli sata maastopaloa, ja koko arktisella alueella yksittäisiä paloja on havaittu reilusti enemmän.

London School of Economics -yliopiston asiantuntijan Thomas Smithin mukaan yhtä laajoja paloja ei ole havaittu 16-vuotisissa satelliittitallenteissa.

– Nämä ovat planeetan suurimpia paloja. Osa vaikuttaa levinneen 100 000 hehtaaria laajemmille alueille, Smith sanoi USA Today -lehden haastattelussa.

Guardian kirjoittaa, että palojen taustalla ei ole ainoastaan kuivan kasvuston pinnallinen syttyminen, vaan joissakin tapauksissa pintaa syvemmällä olevaa turvetta on syttynyt palamaan. Palot voivat kestää päivistä kuukausiin, ja ne tuottavat merkittävän määrän kasvihuonekaasuja.

Historiallisen kuumaa

Lehden mukaan kesäkuu oli arktisilla alueilla historian kuumin. Science Alert -lehden mukaan arktiset alueet lämpenevät kaksi kertaa nopeammin kuin muut alueet.

YK:n alainen Maailman ilmatieteen järjestö (WMO) kuvailee arktisen alueen paloja ennenkuulumattomiksi, lehti kertoo.

Suurimmat palot ovat valloillaan Siperian Irkutskissa, Krasnojarskissa ja Burjatiassa. Palojen savut ovat vaikuttaneet ilman laatuun Siperian suurimmassa kaupungissa Novosibirskissa.

