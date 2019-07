Armeijan komentaja: USA saattoi ampua alas kaksi Iranin lennokkia viime viikolla

Yhdysvallat saattoi pudottaa kaksi iranilaista dronea eli miehittämätöntä ilma-alusta viime viikolla, arvioi Yhdysvaltain armeijan komentaja CBS Newsille. Aiemmin maa kertoi pudottaneensa vain yhden iranilaisten dronen Hormuzinsalmessa, Persianlahdella.

– Olemme varmoja, että pudotimme yhden dronen. Me saatoimme pudottaa myös toisen, kenraali Kenneth McKenzie sanoi yhdysvaltalaismedian haastattelussa.

Lähi-itää valvovan Yhdysvaltain komentokeskus Centcomin komentaja McKenzie kuvaili viime viikon tilannetta Hormuzinsalmessa monimutkaiseksi taktiseksi kuvioksi.

Centcomin tiedottaja lisäsi vielä myöhemmin, että dronet pudottanut maihinnousualus oli suorittanut ”puolustustoimen”, sen jälkeen kun kaksi iranilaista lennokkia oli aggressiivisesti ollut vuorovaikutuksessa aluksen kanssa kansainvälisillä vesillä.

Presidentti Donald Trump on aiemmin kertonut, että pudotettu iranilaisdrone oli lentänyt 900 metrin päässä yhdysvaltalaisesta maihinnousualuksesta.

CBS:n tietojen mukaan dronet pudotettiin sähkösignaalilla tai -pulssilla, joka lamauttaa lennokkien ohjausjärjestelmän.

Iran on toistaiseksi kiistänyt menettäneensä yhtäkään lennokkia.

Uhkailua ilmaiskusta ja tankkereiden kiinniottoja

Jännitteet Persianlahdella ovat kiristyneet huomattavasti viime kuukausina. Iran on muun muassa pudottanut Yhdysvaltain tiedustelulennokin, mikä sai Trumpin ensin määräämään ja sitten viime hetkellä perumaan ilmaiskut Irania vastaan.

Viime perjantaina Iran otti haltuunsa Britannian lipun alla kulkevan Stena Impero -säiliöaluksen niin ikään Hormuzinsalmessa.

Britannia tuomitsi maanantaina hätäkokouksessaan Iranin toimet ja vaati säiliöaluksen ja sen miehistön vapauttamista välittömästi.

Tieto Stena Imperon haltuunotosta tuli vain pari tuntia sen jälkeen, kun Gibraltarin tuomioistuin oli ilmoittanut jatkavansa heinäkuun alussa pysäytetyn, iranilaisen Grace 1 -tankkerin kiinniottoaikaa 30 päivällä.

Iranilaistankkeri pysäytettiin heinäkuun alussa. Iran on tuominnut pysäyttämisen ja pitää sitä laittomana.

Britannia taas on ilmoittanut suojelevansa kauppalaivojaan Persianlahdella entistä päättäväisemmin. Maa aikoo koota Eurooppa-vetoisen merioperaation alueelle. Lisäksi se lähettää HMS Duncan -ilmatorjuntahävittäjän alueelle suojelemaan kauppalaivoja.

STT