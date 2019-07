Artturi Lehkoselle kaksivuotinen jatkosopimus Montrealiin

Hyökkääjä Artturi Lehkonen jatkaa jääkiekkouraansa Montreal Canadiensissa, kertoo NHL verkkosivuillaan. Lehkonen on solminut Canadiensin kanssa kaksivuotisen sopimuksen. Hän tienaa kaudessa 2,4 miljoonaa dollaria eli noin 2,1 miljoonaa euroa.

24-vuotias Lehkonen on kiekkoillut Montrealissa kolme viimeisintä kautta. Hän pelasi viime kaudella 82 ottelua, joissa teki 11 maalia ja hankki 20 syöttöpistettä. Kaikkiaan Lehkonen on pelannut Canadiensin paidassa 221 ottelua.

Montreal varasi Lehkosen NHL:n toisella varauskierroksella vuonna 2013. Hän pelasi ensimmäisen NHL-ottelunsa lokakuussa 2016. Tätä ennen Lehkonen edusti kaksi kautta ruotsalaista Frölundaa.

https://www.nhl.com/canadiens/news/canadiens-agree-to-terms-with-artturi-lehkonen/c-308240946

STT

