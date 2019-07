Asap Rocky pysyy vangittuna Ruotsissa

Tukholman käräjäoikeus on päättänyt, että amerikkalainen rap-artisti Asap Rocky eli Rakim Mayers pysyy vangittuna vielä viikon. Syyttäjä Daniel Suneson on pyytänyt pidätyksen jatkamista ensi torstaihin asti. Sunesonin mukaan epäillyn pahoinpitelyn tutkinta vaatii vielä lisäaikaa.

Kohua herättänyt tapaus on nostattanut Yhdysvalloissa julkkisvetoisen solidaarisuusliikkeen. Muun muassa tosi-tv-tähti Kim Kardashian on vedonnut Valkoiseen taloon, jotta se vaatisi 30-vuotiaan artistin vapauttamista. Asap Rocky pidätettiin Tukholmassa puhjenneen katutappelun jälkeen.

Asap Rockyn on määrä esiintyä elokuussa Tampereen Blockfestilla.

STT

