Asuntomessut Saloon?

Kesän asuntomessut on taas avattu. Kouvolassa Korian vanhalla kasarmialueella järjestettävien messujen teema on uusi asuminen historiallisessa kasarmimiljöössä.

Kasarmialuetta alettiin rakentaa Kymijoen rantaan viime vuosisadan alussa. Varuskunnan toiminta loppui 15 vuotta sitten, ja nyt aluetta otetaan uuteen käyttöön. Messujen yli 30 kohteeseen lukeutuu sekä nykyaikaisia pientaloja että uudenlainen senioriasumisen kortteli. Korjausrakentaminen on esillä aikaisempaa vahvemmin.

Yli 50 vuotta vanha Osuuskunta Suomen Asuntomessut on järjestänyt asuntomessuja vuodesta 1970. Viime vuosina se on selvittänyt suomalaisten suhtautumista asumiseen.

Yleisesti ottaen olemme tyytyväisiä. Turvattomiksi koettuja asuinalueita ei juuri ole, ja kaupungistumisesta huolimatta suurin osa kokee asuvansa lähellä luontoa, mikä on suomalaiselle tärkeää. Tulos kertoo hyvää kaupunkisuunnittelusta. Kosketus luontoon säilyy taajamien keskustoissakin.

Asuntomessukaupunki Kouvola on kuntaliitoskaupunki niin kuin Salo. Se on kärsinyt teollisuuden rakennemuutoksesta niin kuin Salo, ja väkiluku on laskenut vuosikausia niin kuin Salossa. Asuntomessut ovat yksi Kouvolan kaupungin kärkihankkeista.

Myös Salossa on puhuttu asuntomessujen hakemisesta. Kaupunginhallitus päätti vuosi sitten, että asiaa aletaan selvittää, kunhan asuntopoliittinen ohjelma valmistuu. Kaupunginvaltuusto käsitteli sitä kesäkuussa, mutta palautti ohjelman uudelleen valmisteltavaksi.

Asuntopoliittisessa ohjelmassa todetaan, että messujen järjestäminen antaisi mahdollisuuden suunnitella uutta kaupunginosaa, uudenlaista asumista ja tulevaisuuden ratkaisuja. Asuntomessujen tutkimuksessa mainittuja turvallisuutta ja luontoa Salosta ainakin löytyy.

Niin Kouvola kuin Salo hakevat rakennemuutoksen jälkeen uutta kasvu-uraa. Mikäli Salo aikoo hakea asuntomessuja, kannattaa ennen päätöksiä selvittää, minkälaisia seurauksia ja vaikutuksia messuilla on Kouvolassa. Houkuttimeksi messukaupunki tarvitsee joka tapauksessa valtakunnallisesti kiinnostavan saneeraus- tai uudisrakennuskohteen.