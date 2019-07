Avoimet puutarhat -teemapäivä on tänään – kahdeksatta kertaa järjestettävän tapahtuman teemana on kestävä puutarha

Tänään on avointen puutarhojen teemapäivä. Valtakunnallisen tapahtuman ideana on kierrellä katsomassa puutarhoja.

Tämän vuoden teemana on kestävä puutarha. Mukaan on ilmoittautunut yli 400 puutarhaa eri puolilta Suomea. Osallistuvien puutarhojen ovet ovat auki teemapäivänä kello 12-17. Puutarhoihin pääsee tutustumaan maksutta.

Puutarhaliitto ja Svenska Trädgårdsförbundet ovat järjestäneet Avoimet puutarhat -teemapäivän vuodesta 2012 lähtien. Viime vuonna puutarhoja ilmoittautui mukaan 550. Niissä kävi päivän aikana 70 000 vierailijaa.

STT

Kuvat: