BBC: Kiina erottaa systemaattisesti muslimilapsia vanhemmistaan Xinjiangissa

Kiina erottaa systemaattisesti muslimilapsia vanhemmistaan uiguurivähemmistön asuttamassa Xinjiangin maakunnassa, kertoo BBC keräämiensä tietojen pohjalta.

Länsimaat ovat pitkään arvostelleet Kiinaa ihmisoikeusloukkauksista ja tiukasta valvonnasta Xinjiangissa. Samaan aikaan kun satojatuhansia aikuisia on suljettu massiivisille uudelleenkoulutusleireille, Kiina on käynnistänyt mittavan kampanjan sisäoppilaitosten perustamiseksi lapsia varten, BBC kertoo. Raporttia varten on haastateltu kymmeniä Turkkiin muuttaneita perheenjäseniä sekä käyty läpi julkisesti saatavilla olevia asiakirjoja. Pelkästään yhdessä kunnassa yli 400 lapsen molemmat vanhemmat on selvityksen mukaan viety joko leireille tai vankilaan.

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48825090

STT