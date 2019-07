Boeingin turmakonemallista vastaava johtaja jäämässä eläkkeelle – uusi johtaja kipparoi aikoinaan Dreamliner-koneiden suunnittelua

Lentokonevalmistaja Boeingin 737 Max -koneohjelmasta vastaava johtaja on jäämässä eläkkeelle, yhtiö kertoo. Eric Lindblad on johtanut 737 Max -koneohjelmaa elokuusta 2018 alkaen.

Boeingin 737 Max -konetyypille sattui lyhyen ajan kuluessa kaksi tuhoisaa lentoturmaa, toinen viime lokakuussa Indonesiassa ja toinen maaliskuussa Etiopiassa. Turmissa kuoli yhteensä 346 ihmistä. Konetyyppi on ollut lentokiellossa maaliskuun puolivälistä saakka.

Turmien tutkinta on kesken, mutta alustavien tietojen mukaan konetyypin sakkauksenestojärjestelmä painoi molempien koneiden nokkaa rajusti alaspäin pian nousun jälkeen, eivätkä lentäjät kyenneet enää korjaamaan kurssia.

Boeingin tiedottajan mukaan Lindbladin eläköitymistä on suunniteltu pitkään eikä se liity lentoturmiin, kertoo muun muassa Washington Post.

Lindbladin tilalle nousee Mark Jenks, joka on työskennellyt Boeingilla 36 vuotta. Hän on johtanut ohjelmaa, joka on pyrkinyt kehittämään yhtiölle uutta keskikokoista konetta. Tätä ennen Jenks muun muassa johti työryhmää, joka suunnitteli ja toteutti Boeingin Dreamliner-koneet.

Paluu taivaalle takkuaa

Boeing on pyytänyt anteeksi lentoturmien jälkeen ja myöntänyt, että se on epäonnistunut yhteydenpidossa ilmailuviranomaisten kanssa. Toistaiseksi yhtiön ylimmät johtajat ovat kuitenkin saaneet pitää työnsä.

Turmakoneen paluu lentoliikenteeseen ei ole sujunut yhtiön toivomalla tavalla. Kesäkuun lopulla kerrottiin, että Yhdysvaltojen ilmailuviranomaiset olivat havainneet konemallissa uuden mahdollisen riskitekijän. Boeing sanoi noudattavansa ilmailuviranomaisten vaatimuksia ja puuttuvansa asiaan.

Amerikkalaiset lentoyhtiöt odottivat toiveikkaina, että koneet saadaan ilmaan kesälomakaudella. Yhdysvaltain ilmailuhallinto on arvioinut, että paluussa menee kauemmin.

Heinäkuun alussa Boeing lupasi satsata sata miljoonaa dollaria eli yli 88 miljoonaa euroa kahdessa koneturmassa kuolleiden läheisten auttamiseen. Rahat on tarkoitus käyttää sekä uhrien läheisten että koneturmista kärsineiden alueiden avustamiseen.

STT

