Boeingin turmakonemallista vastaava johtaja jäämässä eläkkeelle

Lentokonevalmistaja Boeingin 737 Max -koneohjelmasta vastaava johtaja suunnittelee jäävänsä eläkkeelle, yhtiö kertoo. Eric Lindblad on johtanut 737 Max -koneohjelmaa elokuusta 2018 alkaen.

Boeingin 737 Max -konetyypille sattui lyhyen ajan kuluessa kaksi tuhoisaa lentoturmaa, toinen viime lokakuussa Indonesiassa ja toinen maaliskuussa Etiopiassa. Turmissa kuoli yhteensä 346 ihmistä. Konetyyppi on ollut lentokiellossa maaliskuun puolivälistä saakka.

Boeingin tiedottajan mukaan Lindbladin eläköitymistä on suunniteltu pitkään eikä se liity lentoturmiin, kertoo muun muassa Washington Post.

https://www.washingtonpost.com/business/boeing-changes-executive-in-charge-of-the-737-max-factory/2019/07/11/eb61d0f8-a422-11e9-a767-d7ab84aef3e9_story.html?utm_term=.79d2ca2d7607

STT