Bottas löi Hamiltonin kuudella tuhannesosalla – kauden neljäs paalupaikka heltisi tallitoverin suosikkiradalta Silverstonessa

Valtteri Bottas päätti lauantaina formula 1:n MM-sarjaa johtavan Lewis Hamiltonin rellestyksen Britannian gp:n aika-ajoissa Silverstonen moottoriradalla. Hamilton tavoitteli aika-ajossa viidettä perättäistä Silverstonen paalua, mutta Bottas nappasi ensimmäisen lähtöruudun hänen ulottuviltaan kuuden sekunnin tuhannesosan erolla.

Paalupaikka on Bottaksen neljäs kuluvalla kaudella.

Ferrarin Charles Leclerc oli aika-ajossa kolmas ennen Max Verstappenia, Pierre Gaslya ja Sebastian Vetteliä. Kimi Räikkönen oli aika-ajossa 12:s.

Bottas otti paalupaikan ratkaisevan kolmannen aika-ajojakson ensimmäisellä vedollaan, jonka hän ajoi rataennätykseen 1.25,093.

– Tosi hyvältä tuntuu. Ensimmäinen veto oli hyvä, muttei täydellinen, Bottas kommentoi C More -kanavan tv-haastattelussa.

– Minun olisi pitänyt kyetä parantamaan sitä toisella yritykselläni, mutta olen tietenkin iloinen, kun aika riitti paalupaikkaan.

Räikkösellä oli vaikeaa

Hamilton jäi ensimmäisellä yrityksellään 0,252 sekuntia Bottaksen ennätyskierroksesta ja toisella kertaa vain vaivaiset 0,006 sekuntia.

– Teimme kovasti töitä läpi aika-ajon. Ensimmäisellä kierroksellani tein virheen, eikä toinenkaan yritys ollut ihan huippuveto, Hamilton harmitteli Silverstonen paalusarjan katkeamista.

– Valtteri teki aika-ajossa hyvää työtä.

Räikkönen hävisi aika-ajon toisella jaksolla tallitoverilleen Antonio Giovinazzille ja tipahti 13 sadasosan erolla kärkikymmeniköstä.

– Muutama kierros oli suht OK, mutta ei ollut kauhean helppoa tänään, Räikkönen totesi tv-haastattelussaan.

