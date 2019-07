Britannia, brexit ja Boris

Britannian konservatiivien uudeksi puheenjohtajaksi valittiin odotetusti Boris Johnson. Hän voitti puolueen äänestyksessä selvin luvuin vastaehdokkaansa ulkoministeri Jeremy Huntin.

Valinta puolueen johtoon tarkoittanee samalla sitä, että Johnsonista tulee myös Britannian uusi pääministeri, jonka päätehtävä on viedä EU-eroprosessi eli brexit maaliin. Väistyvä pääministeri Theresa May epäonnistui pahoin brexitin toteuttamisessa ja joutui lopulta jättämään paikkansa.

Mikään helppo tehtävä ei Boris Johnsonia odota. Eropäiväksi on sovittu lokakuun loppu, joten aikaa on suunnilleen sata päivää avata brexitin tiukassa olevat umpisolmut.

Britannian uusi pääministeri tunnetaan kovan linjan brexitin kannattajana. Hän ajoi eroa jo kansanäänestyksen aikaan ollessaan Lontoon pormestari. Johnson ehti istua vähän aikaa myös ulkoministerinä Mayn hallituksessa.

Johnsonin tuskin toistaa edeltäjänsä virheitä. Theresa May yritti toistuvasti runnoa läpi EU:n kanssa neuvottelemaansa erosopimusta, mutta se kaatui aina parlamentissa. Tehtävä oli käytännössä mahdoton: oma parlamentti ei hyväksynyt sopimusta, jonka uudelleen avaamiseen EU:n johtajat eivät suostuneet.

Lähtökohta uudella pääministerillä on täsmälleen sama. Vaikka Boris Johnson haluaa neuvotella Britannialle paremmat ehdot, EU tuskin suostuu uuteen sopimukseen. Tähän saakka EU-johtajien rivit ovat pitäneet, eikä Britannian pääministerin vaihdos asetelmaa muuksi muuta. Päinvastoin, EU:n neuvottelulinja voi olla jopa tiukempi kuin Mayn kanssa.

Huolestuttavaa Johnsonin viesteissä on ollut valmius kovaan brexitiin. Britannia on nyt valmiimpi eroamaan EU:sta ilman sopimusta. Tämä vaihtoehto olisi kaikkein huonoin niin Britannialle kuin koko EU:lle.

Uudelle pääministerille on ladattu paljon toiveita. Hänen odotetaan päästävän britit loputtoman pitkästä brexit-piinasta.

Tässä prosessissa joutuu koville Johnsonin poliittisten taitojen lisäksi myös hänen kansansuosionsa. Suosio rapisee nopeasti, jos parlamentille kelpaavia ratkaisuja ei ala nopeasti tulla.