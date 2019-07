Britannia toimii entistä päättäväisemmin Persianlahdella – lähettää sota-aluksen suojaamaan kauppalaivoja

Britannian ulkoministeri Jeremy Hunt on kertonut alahuoneelle maan toimista Hormuzinsalmessa.

Maan liikenneministeriö on nostanut kaikkien saarivaltion alusten turvaluokitusta. Lisäksi Britannia aikoo koota Eurooppa-vetoisen merioperaation alueelle.

Merioperaatiota suunniteltaessa HMS Duncan -ilmatorjuntahävittäjä suojelee kauppalaivoja. Brittialusten on myös ilmoitettava, jos ne aikovat kulkea Hormuzinsalmen läpi.

Turvallisuutta on kohotettu myös niillä muiden maiden laivoilla, joiden miehistössä on brittejä.

STT

Kuvat: