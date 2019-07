”Näpit irti Hongkongista” – Britannian ja Kiinan sanasota itsehallintoalueesta kiihtyy kovaa vauhtia

Britannian ja Kiinan välille syntynyt diplomaattinen vihanpito syvenee kovaa vauhtia. Maiden välille on syntynyt sanasota Hongkongin tilanteen vuoksi. Kiinan ulkoministeriön edustaja on jo käskenyt Britanniaa pitämään ”näpit irti” itsehallintoalueesta.

Kiistan alkulaukaukset kuultiin, kun Britannian ulkoministeri Jeremy Hunt tuomitsi keskiviikkona Kiinan toiminnan itsehallintoalueensa käsittelyssä.

Maanantaina Honkongin kaduilla nähtiin jälleen kerran mielenosoituksia, kun lähinnä nuorista kovan linjan protestoijista koostuvat ryhmät rynnivät kaupungin hallintorakennukselle. Mielenilmauksen yhteydessä hallintorakennuksen kylkeen graffitoitiin muun muassa iskulause ”Hongkong ei ole Kiina”.

Itsehallintoalueella viikkojen ajan riehuneet mielenosoitukset ovat nyt onnistuneet kaatamaan bensaa Kiinan ja Britannian välillä toista vuosikymmentä sitten kytemään jääneisiin jännitteisiin. Britannia luovutti Hongkongin Kiinalle 22 vuotta sitten.

Huntin mukaan alueella olleita mielenosoituksia ei saa pitää verukkeena alistamiselle. Hän myös varoitti Kiinaa vakavista seurauksista, jos Kiina rikkoo sopimuksia, jotka solmittiin alueen luovutuksen yhteydessä.

”Honkong on palannut osaksi emämaataan”

Huntin kommentit saivat osakseen tuomitsevia vastalauseita Kiinan puolelta. Asiaa kommentoitiin niin Pekingistä kuin Lontoostakin.

– Hän vaikuttaa fantasioivan brittiläisen kolonialismin hiipuneesta loistosta, Kiinan ulkoministeriön edustaja Geng Shuang kertoi Pekingissä.

– Minun täytyy painottaa uudelleen, että Hongkong on palannut osaksi emämaataan.

Ulkoministeriön ajatuksia peilattiin myös Lontoossa, jossa Kiinan Britannian suurlähettiläs Liu Xiaoming vaati saarivaltiolta kunnioitusta.

– Minä sanon heille, pitäkää näpit irti Honkongista ja osoittakaa kunnioitusta. Tämä siirtomaa-ajattelu kummittelee edelleen joidenkin virkamiesten ja poliitikkojen mielissä, Liu totesi Kiinan valtion omistaman englanninkielisen CGTN-uutiskanavan mukaan.

Suurlähettiläs tapasi pian julkilausumansa jälkeen Britannian diplomaattipalvelun päällikön Simon McDonaldin. Britannian ulkoministeriön edustaja kertoi AFP:lle, että Liulle on annettu tiedoksi, että Kiinan ulkoministeriön kommentit Britannian linjauksista Hongkongin suhteen ovat virheellisiä ja niitä ei voi hyväksyä.

Kiista sumentaa katsetta itään

Maiden välisten suhteiden kiristyminen tapahtuu hetkenä, jolloin Britannia on entistä enemmän riippuvainen suhteistaan Aasian suuntaan. Saarivaltion poistuminen Euroopan unionista ja 5g-verkkojen rakentaminen vaatii Britanniaa suuntaamaan katseensa kauemmaksi ja erityisesti itään.

Britannian on pakko tiivistää kauppasiteitään Yhdysvaltoihin ja muun muassa Kiinaan. Lisäongelman tilanteeseen tuo se, että kiinalainen Huawei on ottanut kärkisijan 5g-teknologian tuottajana. Yhdysvallat on osoittanut vaatimuksia siitä, että Britannian pitäisi lopettaa yhteistyö Huawein kanssa.

Hunt vaikuttikin pehmittävän aiempia kommenttejaan keskiviikkoiltaisessa tv-haastattelussa.

– Olen ollut hyvin kohtuullinen kiinalaisten kanssa. Olen henkilö, jonka mielestä meidän pitäisi olla parhaita ystäviä Kiinan kanssa. Haluan, että teemme kauppaa Kiinan kanssa, Hunt kertoi Channel 4:lle

– Haluan, että meillä on paras mahdollinen keskinäinen ymmärrys kahden maailman suurvaltion välillä, Hunt jatkoi.

Nykyinen ulkoministeri kisaa paraikaa Britannian konservatiivipuolueen johtajan ja maan pääministerin paikasta Britannian entisen ulkoministerin Boris Johnsonin kanssa.

Hunt on puheenjohtajakisan aikana rakentanut itsestään kuvaa kokeneena entisenä yrittäjänä. Hän on esiintynyt henkilönä, joka tietää, miten saadaan sopu vaikeissakin kiistoissa ilman, että hän unohtaa turvata Britannian edut maailmalla.

STT

