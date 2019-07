Britannian ja Kiinan sanasota Hongkongista kiihtyy kovaa vauhtia

Britannian ja Kiinan välille syntynyt diplomaattinen vihanpito syvenee kovaa vauhtia. Maiden välille on syntynyt sanasota Hongkongin tilanteen vuoksi.

Kiistan alkulaukaukset kuultiin, kun Britannian ulkoministeri Jeremy Hunt tuomitsi keskiviikkona Kiinan toiminnan itsehallintoalueensa käsittelyssä. Huntin mukaan alueella olleita mielenosoituksia ei saa pitää verukkeena alistamiselle.

Kiinan ulkoministeriö on kertonut Huntin fantasioivan menneistä siirtomaa-ajoista. Lontoossa oleva suurlähettiläs Liu Xiaoming on vaatinut Britanniaa pitämään näppinsä irti Hongkongista.

STT