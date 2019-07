Britannian Johnson Irlannin pääministerille: Ei tulossa fyysisiä rajatarkastuksia

Britannian pääministeri Boris Johnson on luvannut Irlannin pääministerille Leo Varadkarille, että maiden rajalle ei tule fyysisiä rajatarkastuksia brexitin jälkeen. Johnsonin tänään antamasta lupauksesta kertoi medialle pääministerin edustaja.

Brittipääministeri niin ikään sanoi, että rajavalvontaa varten ei rakenneta ”fyysistä infrastruktuuria”.

Johnson kuitenkin toisti puhelinkeskustelussa kantansa, jonka mukaan nykyinen niin sanottu backstop-suunnitelma Irlannin ja Britanniaan kuuluvan Pohjois-Irlannin rajan pitämiseksi auki ei ole hyväksyttävissä.

Johnsonin edustajan mukaan pääministeri painotti irlantilaiselle virkaveljelleen, että Britannia eroaa joka tapauksessa Euroopan unionista 31. lokakuuta. Maa siis pääministerinsä mukaan lähtee EU:sta lokakuun lopussa, oli erosopimus voimassa tai ei.

Johnson myös sanoi virkaveljelleen, että Britannia sitoutuu pitämään kaikissa tilanteissa järkkymättä kiinni pitkänperjantain sopimuksesta. Vuonna 1998 allekirjoitettu sopimus toi rauhan Pohjois-Irlantiin vuosikausia jatkuneen väkivallan kierteen jälkeen. Pohjois-Irlannin terroriteoissa sai surmansa yhteensä noin 3 500 ihmistä.

Johnson on sanonut aikovansa neuvotella brexit-sopimuksen vielä uusiksi. EU:n johto on kuitenkin ilmoittanut, että unioni ei avaa enää sopimusta, jonka se löi lukkoon Johnsonin edeltäjän Theresa Mayn kanssa.

Myös Varadkar selitti nyt puhelimitse Johnsonille, että EU:n yksimielinen näkemys on, että brexit-sopimusta ei voida enää muuttaa.

STT

Kuvat: