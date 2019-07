Britannian May pitää hätäkokouksen tankkerikriisistä

Britannian pääministeri Theresa May pitää maanantaina hätäkokouksen Persianlahden tankkerikriisin tiimoilta. Kokouksessa on tarkoitus keskustella ministerien ja keskeisten viranomaisten kesken Iranin hallussaan pitämän tankkerin tilanteesta sekä yleisemmin Persianlahden laivareittien turvallisuudesta.

Iranin vallankumouskaarti nappasi Britannian lipun alla seilanneen Stena Impero -tankkerin perjantaina Hormuzinsalmessa. Iran on perustellut toimiaan kansainvälisten merenkulkusääntöjen ylläpitämisellä.

Britannia harkitsee pakotteiden asettamista Irania vastaan.

STT