Britannian May pitää hätäkokouksen tankkerikriisistä

Britannian pääministeri Theresa May pitää tänään maanantaina hätäkokouksen Persianlahden tankkerikriisin tiimoilta. Kokouksessa on tarkoitus keskustella ministerien ja keskeisten viranomaisten kesken Iranin hallussaan pitämän tankkerin tilanteesta sekä yleisemmin Persianlahden laivareittien turvallisuudesta.

Myös Britannian parlamentille kerrotaan tuoreimmat tiedot tilanteesta maanantaina.

Iranin vallankumouskaarti nappasi Britannian lipun alla seilanneen ruotsalaisomisteisen Stena Impero -tankkerin perjantaina Hormuzinsalmessa. Iran on perustellut toimiaan kansainvälisten merenkulkusääntöjen ylläpitämisellä.

Hätäkokouksen johtaminen on yksi Mayn viimeisistä merkittävistä toimista pääministerinä, sillä hän eroaa paikaltaan keskiviikkona. Hänen paikalleen nousee todennäköisesti Boris Johnson.

Johnsonin vastaehdokas pääministerikisassa, ulkoministeri Jeremy Hunt keskusteli sunnuntaina tilanteesta Ranskan ja Saksan ulkoministerien kanssa.

– Molemmat ministerit olivat ulkoministerin kanssa samaa mieltä siitä, että laivojen turvallinen kulku Hormuzinsalmen kautta on Euroopan maille tärkeä prioriteetti, kuten myös tilanteen kärjistymisen välttäminen, Britannian ulkoministeriö kertoi.

Hormuzinsalmi yhdistää Persianlahden Intian valtamereen ja on kriittisen tärkeä meriväylä öljykuljetusten kannalta. Toistaiseksi Britannia on kehottanut kaikkia brittilipun alla seilaavia laivoja välttämään Hormuzinsalmea.

Tankkerin nappaaminen nähdään kostona Gibraltarista

Britannia on lähettänyt YK:n turvallisuusneuvostolle kirjeen, jossa se kertoo Iranin väittävän, että Stena Impero oli yrittänyt mennä salmesta sisään poiskulkureittiä pitkin. Iran väittää myös, ettei tankkeri vastannut varoitusviesteihin ja että sen transponderi oli pois päältä. Britannian mukaan väitteet eivät pidä paikkaansa.

Britanniassa uskotaan, että tankkerin nappaamisessa on kyse Iranin kostosta iranilaisen Grace 1 -tankkerin haltuunottoon Britannialle kuuluvalla Gibraltarilla. Öljytankkeri otettiin haltuun Gibraltarilla aiemmin tässä kuussa, sillä sen lastin oletettiin olevan matkalla Syyriaan. Iranin vallankumouskaarti ottikin Stena Imperon haltuunsa vain muutama tunti sen jälkeen, kun gibraltarilainen oikeusistuin ilmoitti, että se pidentää Grace 1:n hallussapitoa 30 päivällä.

Britannia harkitsee tankkerikriisin takia erilaisia toimia, muun muassa pakotteiden asettamista Irania vastaan.

Iranin viranomaisten mukaan Stena Imperion 23-henkinen miehistö on kunnossa. Tankkeriin tehtävän tutkinnan nopeus riippuu viranomaisten mukaan siitä, miten hyvin sen miehistö tekee yhteistyötä.

