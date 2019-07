Britannian pääministeri Johnson odottaa EU:n aloitetta neuvottelujen uudelleen avaamiseksi – muutti tänään puolisoineen Downing Streetille

Britannian uusi pääministerin Boris Johnsonin dottaa Euroopan unionilta merkkiä, että neuvottelut brexit-sopimuksesta voitaisiin avata uudelleen, kertoo pääministerin edustaja. Edustajan mukana pääministeri ei ole valmis kohtaamaan unionin edustajia, ennen kuin he tekevät edellä mainitun kaltaisen aloitteen.

Edustajan mukaan pääministeri haluaa tavata unionin edustajat, mutta ei suostu siihen, että hänelle vain kerrotaan tapaamisessa, että ehdoista ei neuvotella. EU-johtajat ovat toistuvasti sanoneet, että sopimusta ei enää avata.

– Poistumissopimus on torjuttu parlamentissa jo useaan otteeseen ja on selvää, ettei se mene läpi nykymuodossaan, Johnsonin edustaja kertoi.

Parlamentin jäseniä huolettaa eniten niin sanottu backstop-ehto. Tämän ehdon tarkoituksena on pitää Britannialle kuuluvan Pohjois-Irlannin ja EU-jäsenmaa Irlannin välinen raja avoimena.

Backstopin on tarkoitus estää se, ettei Irlannin saarelle muodostu kovaa rajaa rajatarkastuksineen. Unionin mukaan tämä on välttämätön asia, jotta menneinä vuosina paljon väkivaltaa kohdanneessa Pohjois-Irlannissa voidaan taata rauha.

Ehtoa kritisoivat uskovat sen kuitenkin vangitsevan Britannian osaksi EU:n sääntöjä ja tulliliittoa vielä pitkälle brexitin jälkeenkin. Pohjois-Irlannin kohteleminen muusta Britanniasta poikkeavin säännöin puolestaan koettelee Britannian yhtenäisyyttä. Järjestelyn pelätään tuovan kaupan esteitä Pohjois-Irlannin ja muun Britannian välille.

Britannia on ”globaali brändi”

Tuore pääministeri on ollut tänään ensimmäisellä virallisella vierailullaan Skotlannissa.

Vierailun aikana Johnsonin oli määrä käydä sotilastukikohdassa, ja hänen oli määrä myös ilmoittaa 300 miljoonan punnan eli noin 332 miljoonan euron arvoisista investoinneista Skotlantiin, Walesiin ja Pohjois-Irlantiin.

Pääministerin toimiston julkaiseman tiedotteen mukaan Johnsonin viesti on, että Britannia on ”globaali brändi, ja yhdessä olemme paremmin turvassa, voimakkaampia ja vauraampia”.

Kyseessä on ensimmäinen pysähdys kiertueella, jonka aikana pääministeri vierailee Britannian eri osissa hankkimassa tukea brexit-suunnitelmalleen. Esimerkiksi Walesissa hän aikoo tavata maanviljelijöitä. Aiemmin pääministeri ilmoitti 3,6 miljardin punnan tuesta 100 englantilaiselle paikkakunnalle, mikä on tulkittu vaalityöksi.

Skotlanti tahtoo vaihtoehtoisen suunnitelman

Skotlannin aluehallinnon pääministeri Nicola Sturgeon sanoi viime viikolla, että Skotlanti tarvitsee vaihtoehdon Johnsonin brexit-suunnitelmalle. Johnson on luvannut, että Britannia lähtee EU:sta lokakuun loppuun mennessä joko sopimuksen kanssa tai ilman.

Skotlantilaiset kannattivat EU:ssa pysymistä vuoden 2016 kansanäänestyksessä. Sturgeon on sanonut Johnsonille Skotlannin parlamentin harkitsevan lähikuukausina lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi uuden äänestyksen Britanniasta irtautumisesta. Vuonna 2014 järjestetyssä kansanäänestyksessä skotit torjuivat eron Britanniasta.

Irlannin pääministeri Leo Varadkar on sanonut, että jos Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta, yhä useampi pohjoisirlantilainen saattaa alkaa kyseenalaistaa unionin Britannian kanssa.

Britannian teollisuusliiton CBI:n mukaan kumpikaan eron osapuolista, Britannia tai EU ei ole valmis siihen, että saarivaltio lähtee unionista ilman sopimusta. CBI kehotti yrityksiä lisäämään työtään varasuunnitelmien parissa.

– Vaikkei ole mahdollista eristää taloutta täysin sopimuksettoman lähdön tuomien tulvavesien tuholta, voimme laskea hiekkasäkit maahan ja suojautua parhaamme mukaan, CBI:n pääjohtaja Carolyn Fairbairn kertoo.

Johnson muutti Downing Streetille

Johnson ja hänen naisystävänsä Carrie Symonds muuttivat tänään Downing Streetille pääministerin virka-asuntoon. Johnson ja Symonds ovat ensimmäinen virka-asunnossa asuva pari, joka ei ole aviossa.

– Pääministeri muuttaa virallisesti tänään, ja kyllä hänen kumppaninsa tulee asumaan myös siellä, Downing Streetin edustaja kertoi maanantaina ja laittoi stopin Britanniassa viikkoja kestäneelle spekulaatiolle pariskunnan asuinjärjestelyistä.

Johnson ja Symonds eivät kuitenkaan muuta Downing Street 10:n kuuluisan mustan oven taakse, vaan asettuvat naapurihuoneistoon, numeroon 11.

Samaisen asuntojen vaihdon teki ensimmäistä kertaa entinen labour-pääministeri Tony Blair, mutta tapa on sittemmin tarttunut. Myös edellinen pääministeri Theresa May ja hänen aviomiehensä asuivat numerossa 11.

Symondsia ei ole juuri näkynyt julkisuudessa sen jälkeen, kun pariskunnalla oli hyvin äänekäs riita viime kuussa. Heidän naapurinsa kutsuivat poliisin paikalle.

STT

Kuvat: