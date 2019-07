Britannian valtiovarainministeri Hammond jätti eroanomuksensa

Britannian valtiovarainministeri Philip Hammond on jättänyt eroanomuksensa. Hän on aiemmin kertonut, ettei voisi ikinä hyväksyä pääministeriksi nousevan Boris Johnsonin brexit-strategiaa.

Hammond ilmoitti erostaan kirjeessä väistyvälle pääministerille Theresa Maylle. Hammond kertoo eroavansa, koska hänen mielestään Mayn seuraajan tulisi voida valita valtiovarainministeri, joka on täysin linjassa hänen linjaustensa kanssa.

Sopimuksetonta EU-eroa kiivaasti vastustanut Hammond kertoi myös, että ratkaisematon brexit on aiheuttanut talouden epävarmuutta.

Hammond jatkaa brexit-taistelua taka-alalla

Hammondin ero sysää hänet maassa kytevän Johnsonin-vastaisen kapinan etulinjalle.

Hänen lisäkseen ainakin maan oikeusministeri David Gauke, kehitysyhteistyöministeri Rory Stewart ja apulaisopetusministeri Anne Milton ovat ilmoittaneet eroavansa.

63-vuotias Hammond on politiikan veteraani, joka on yksi Britannian kunnioitetuimmista päättäjistä eurooppalaisten johtajien keskuudessa.

Tehtävänsä jättävä valtiovarainministeri on toistamiseen kertonut Johnsonille, että hänen lupauksensa valoisasta tulevaisuudesta sopimuksettoman eron jälkeen ovat virheellisiä ja vaarallisia.

– Teen takapenkiltä kaikkeni varmistaakseni sen, että parlamentti estää sopimuksettoman lähdön, Hammond sanoi muutama päivä ennen eroanomuksensa jättämistä.

STT

