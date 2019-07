Brittilehdet: Seuraavan James Bond -elokuvan agentti 007 on nainen

Seuraavassa James Bond -elokuvassa päätähti Daniel Craig ei enää kulje koodinimellä agentti 007. Muun muassa Daily Mail kertoo, että Bondin koodinimi siirtyy elokuvassa naisagentille, jota elokuvassa esittää brittinäyttelijä Lashana Lynch.

Lynch on tullut tunnetuksi aiemmin tänä vuonna julkaistusta Captain Marvel -elokuvasta. Aiemmin 007-koodinimeä on käyttänyt ainoastaan James Bond, jota ovat näytelleet valkoiset miehet.

Daily Mailin tietojen mukaan Bond-elokuva alkaa asetelmasta, jossa Daniel Craigin näyttelemä James Bond on eläköitynyt Britannian MI6-tiedustelupalvelusta. Näin ollen Bondin räjähtävät kynät ja koodinimen on perinyt Lynchin näyttelemä agentti.

Bond on kuitenkin edelleen keskeisessä roolissa elokuvassa. Esimies M kutsuu Bondin takaisin palvelukseen, kun maailmaa uhkaa jälleen vakava kriisi.

Järjestyksessään 25. Bond-elokuva julkaistaan ensi vuonna. Elokuvaa kuvataan parhaillaan Italiassa ja Britanniassa.

Elokuvan näyttelijäkaartiin kuuluvat myös Bohemian Rhapsody -elokuvan päätähti Rami Malek ja aiemmista elokuvista tutut Ralph Fiennes, Naomie Harris ja Ben Whishaw.

Sun-lehden mukaan myös edellisessä Bond-elokuvassa konnaa näytellyt Christoph Waltz tekee paluun. Hänet nähdään jälleen Blofeldin roolissa.

