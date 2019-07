Cardi B on perunut esiintymisensä Flow-festivaaleilla – päälavalle nousee R&B-tähti Solange

Yhdysvaltalainen rap-artisti ja lauluntekijä Cardi B on perunut esiintymisensä Flow-festivaaleilla. Cardi B:n oli määrä olla yksi festivaalin perjantain pääesiintyjistä.

Hän ei ole esiintynyt ennen Suomessa. Flow-festivaalien mukaan Cardi B on perunut muitakin esiintymisiään Euroopassa kiertueaikataulullisista syistä. Cardi B:n esikoisalbumi ”Invasion Of Privacy” palkittiin tänä vuonna parhaan rap-albumin Grammylla.

Flow-festivaali myös kertoo, että päälavalle saapuu perjantaina uutena esiintyjänä R&B-tähti Solange. Yhdysvaltalainen Solange on monimediataiteilija, joka hyödyntää ilmaisussaan musiikkia, tanssia, esittävää taidetta ja aktivismia. Hänen siskonsa on R&B-supertähti Beyonce.

Flow-festivaali kertoi esiintyjämuutoksista muun muassa verkkosivuillaan. Flow-festivaali järjestetään 9.-11. elokuuta Helsingissä.

https://www.flowfestival.com/news/rb-tahti-solange-flow-festivalille-cardi-b-peruu-euroopan-esiintymisensa/

STT

