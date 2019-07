Caster Semenya ei juokse Dohan MM-kisoissa

Eteläafrikkalainen Caster Semenya ei osallistu syyskuussa Dohassa alkaviin yleisurheilun MM-kisoihin. Semenya on naisten 800 metrin matkan kaksinkertainen olympia- ja kolminkertainen MM-voittaja. Hän on hallitseva maailmanmestari.

Semenyan päätöksen syynä on Kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n määräys, jonka mukaan poikkeuksellisen paljon testosteronia tuottavien naisjuoksijoiden pitää laskea testosteronitasoaan lääkkein saadakseen kilpailla tietyillä matkoilla.

Semenya ei ole ainoa keskimatkojen huippujuoksija, jota IAAF:n testosteronirajat ovat koskeneet. Semenya valitti asiasta Sveitsin korkeimmalle oikeudelle, joka kesäkuussa kumosi väliaikaisesti IAAF:n määräyksen.

Semenyan edustajat kertoivat tiistaina, että oikeus on väliaikaisesti perunut aiemman päätöksensä. Semenyan valitusprosessi kuitenkin jatkuu, joten lopullista ratkaisua asiassa ei ole vielä tehty.

– Olen erittäin pettynyt, etten saa puolustaa kovalla työllä saavuttamaani titteliä. Tämä ei kuitenkaan pysäytä taisteluani kaikkien naisurheilijoiden ihmisoikeuksien puolesta, Semenya sanoi tiedotteessa uutistoimisto AFP:n mukaan.

IAAF:n määräys koskee matkoja 400 metristä mailiin tietyissä kilpailuissa. Testosteroniraja koskee ainoastaan XY-sukupuolikromosomin omaavia naisten sarjan kilpailijoita, joilla on korkeat testosteroniarvot.

STT

