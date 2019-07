Britannia vahvistaa: Iranilaisalukset yrittivät estää brittitankkerin matkan

Kolme iranilaisalusta yritti estää Britannian öljytankkerin kulun Persianlahdella eilen, vahvistaa Britannian hallitus. Kaupallinen British Heritage -tankkeri oli Persianlahdella Hormuzinsalmessa, kun iranilaisalukset pyrkivät estämään sen etenemisen.

Hallituksen lausunnon mukaan tankkeria saattanut Britannian laivaston alus asettautui iranilaisalusten ja öljytankkerin väliin ja lähetti sanallisia varoituksia iranilaisaluksille, jotka käskystä perääntyivät.

Britannia sanoo olevansa huolissaan tapahtuneesta ja pyytää Iranin viranomaisia rauhoittelemaan alueen jännitteistä tilannetta.

Aiemmin tapauksesta kertoi uutiskanava CNN, jonka tiedot perustuivat kahteen yhdysvaltalaiseen viranomaislähteeseen. Kanavan mukaan iranilaisaluksia oli viisi ja ne kuuluivat Iranin vallankumouskaartille. Vallankumouskaarti kuitenkin kieltää, että sen aluksilla olisi mitään tekemistä tapauksen kanssa.

– 24 viime tunnin aikana ei ole ollut selkkauksia ulkomaisten alusten kanssa, ei myöskään brittialusten, kaarti totesi lausunnossaan.

Iranin Ruhani varoitti Britanniaa

Iranin presidentti Hasan Ruhani varoitti keskiviikkona Britanniaa seurauksista, kun se pysäytti iranilaisen supertankkerin Gibraltarilla viime viikolla. Iran on tuominnut pysäyttämisen ja pitää sitä laittomana.

Tankkerin epäiltiin olleen matkalla Syyriaan lastinaan raakaöljyä. Iran on kiistänyt tämän ja sanonut, että määränpää oli muualla.

Aluksen arveltiin rikkovan EU:n Syyrian-vastaisia pakotteita, ja öljyn on arvioitu olevan peräisin Iranista.

Jännitteet Iranin ja erityisesti Yhdysvaltojen välillä ovat kiristyneet sen jälkeen, kun kaksi tankkeria joutui hyökkäysten kohteeksi Omaninlahdella kesäkuussa. Iskuista on syytetty Irania, joka on kiistänyt olleensa niiden takana.

Iran ilmoitti kesäkuun puolivälissä ampuneensa alas yhdysvaltalaisen lennokin, joka loukkasi maan ilmatilaa. Yhdysvaltojen mukaan lennokki lensi kansainvälisessä ilmatilassa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi tämän jälkeen, että Yhdysvallat oli valmiina tekemään sotilaallisen iskun Iraniin lennokin alas ampumisen vuoksi, mutta hän päätti viime minuuteilla perua hyökkäyksen.

Trump uhkaa pakotteiden kiristämisellä

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA käsitteli hätäkokouksessaan keskiviikkona Iranin ydinsopimusta mutta ei tehnyt merkittäviä päätöksiä asian suhteen.

Iran on viime aikoina alkanut rikkoa sopimuksen ehtoja, koska Yhdysvallat on lisännyt Iranin vastaisia pakotteita. Iran esimerkiksi ylitti maanantaina maalle vuoden 2015 kansainvälisessä ydinsopimuksessa asetetun uraanin väkevöinnin 3,67 prosentin rajan.

Yhdysvallat vetäytyi Iranin ja kansainvälisen yhteisön välisestä ydinsopimuksesta viime vuoden toukokuussa ja otti jälleen käyttöön maan vastaiset pakotteet.

Keskiviikkona presidentti Trump uhosi kiristävänsä Iranin vastaisia pakotteita lisää.

https://edition.cnn.com/2019/07/10/politics/iran-attempted-seize-british-tanker/index.html

STT

Kuvat: