Crichton Vulcan Orchestra Turusta esiintyy Salon torilla

Salon torilla tuuletetaan kansallispukuja ja kuullaan turkulaista Crichton Vulcan Orchestraa 4. elokuuta sunnuntaina.

Kansallispukujen tuuletustapahtuma on Salon torilla kello 10–12. Mukana on Halikon Nuorisoseuran kansantanssiryhmä ”Revanssi” ohjaajanaan Mika Ruuskanen . Luvassa on perinteistä kansantanssia ja kauniita kansallispukuja. Kaikki ovat tervetulleita mukaan tuulettamaan omaa kansallispukuaan.

Lasten puistomuskari jatkuu torin Tykkipuistossa Mariankadun ja ympyräparkin kulmauksessa klo 10. Muskarissa on opettajana musiikkipedagogi, musiikkileikkikoulunopettaja Anna Schukov . Muskari on maksuton ja kaikille avoin eikä sinne ole ennakkoilmoittautumista. Mukaan voivat tulla kaiken ikäiset lapset, myös vauvat vanhempansa seurassa.

Turkulainen Crichton Vulcan Orchestra esiintyy kello 12–14. Turkulaisessa orkesterissa soittavat Vesa Kankaanpää kitarat, Markus Hatakka kontrabasso, Marje Õunapuu haitari ja piano, Ahti Saarinen laulu, huuliharppu ja mandoliini ja Jari Hauninen laulu ja kitara. Ohjelmistossa oman tuotannon lisäksi lainattua musiikkia, muun muassa Bob Dylanin lauluja..

Lasten Laulukaupunki järjestää sunnuntaisin ohjelmaa Salon torille ja Salon Torikaffe tarjoaa ohjelmalle ja yleisölle puitteet.