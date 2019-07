Dalilah Muhammad rikkoi 400 metrin aitojen ME:n

Yhdysvaltalainen Dalilah Muhammad on rikkonut naisten 400 metrin aitojen lähes 16 vuotta vanhan maailmanennätyksen. Muhammad juoksi uudeksi ME-ajaksi 52,20 yleisurheilun Yhdysvaltain mestaruuskisoissa Des Moinesissa Iowassa.

Edellinen aidatun ratakierroksen maailmanennätys oli Venäjän Julia Petshonkinan elokuussa 2003 juoksema 52,34.

– Valmentajani on sanonut koko ajan, että minulla on mahdollisuudet tähän. Minun piti vain luottaa siihen. Halusin tätä niin kovasti, Muhammad sanoi kansainvälisen yleisurheiluliiton verkkosivujen mukaan.

Rion olympiavoittaja ja kaksinkertainen MM-hopeamitalisti Muhammad kohensi toissa vuonna juoksemaansa omaa ennätystään 44 sadasosasekunnilla. Yhdysvaltain ennätys ennen tätä oli Lashinda Demusin 52,47.

Ennen Muhammadin ME-juoksua kukaan ei ollut alittanut tällä kaudella 53 sekuntia. Des Moinesissa siihen pystyi myös Sydney McLaughlin, joka juoksi sateisessa finaalissa toiseksi ajalla 52,88.

https://www.iaaf.org/news/report/us-championships-2019-muhammad-world-record-4

STT