Djokovic taituroi Wimbledonin loppuotteluun, espanjalaisyllättäjä pääsee polttareihinsa

Serbian Novak Djokovic selviytyi Wimbledonin tennisturnauksen miesten kaksinpelin loppuotteluun voittamalla espanjalaisyllättäjän Roberto Bautista Agutin perjantaina. Ajottain hienoa tennistä pelannut Bautista Agut sai yhden erävoiton, mutta Djokovic pystyi nostamaan omaa tasoaan ratkaisevasti ja voitti 6-2, 4-6, 6-3, 6-2.

Djokovic selvisi grand slam -finaaliin 25:nnen kerran urallaan. Titteleitä hänellä on kaikkiaan viisitoista, joista neljä on Wimbledonin ruoholta.

– Tämä on merkittävä turnaus minulle, ja loppuottelupaikka on unelmien täyttymys. Tämä (voitto) piti kaivaa syvältä. Roberto pelasi ensimmäistä grand slam -välieräänsä eikä häntä huimannut. Kolmannen erän ensimmäiset pelit olisivat voineet kääntyä kummalle vain, onneksi ne kääntyivät minulle, Djokovic sanoi ottelun jälkeen.

Bautista Agut oli voittanut serbialaisen jo kahdesti tänä vuonna, mutta ei kyennyt siihen enää suuressa turnauksessa. Espanjalaisen voitettua toisen erän Djokovic näytti välillä hermostuneelta ja sätti itseään muutaman pallon jälkeen. Maailmanlistan ykkönen sai koottua itsensä, ja ottelussa nähtiin useita korkeatasoisia palloralleja.

Maailmanlistan sijalta 22 löytyvä espanjalainen yllätti itsensäkin etenemällä Wimbledonissa välieriin. Hänen tähän asti paras grand slam -sijoituksensa tuli alkuvuodesta Australiassa, jossa hän pelasi puolivälierissä. Menestys laittoi hänen aikataulunsa uusiksi, sillä miehen piti viettää omia polttareitaan Ibizalla tällä viikolla.

Ystävät lensivät Lontooseen kannustamaan

31-vuotiaan Bautista Agutin ystävät ehtivät lentää lomasaarelta Lontooseen kannustamaan.

– He tulivat tänne eilen yllättäen. Oli mukava nähdä heidät katsomossa. He tukevat minua paljon. Luulenpa, että olen ansainnut nyt loman, vietämme seuraavaksi aikaa yhdessä, Bautista Agut sanoi.

Polttariseurue suuntaa hänen mukaansa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Ibizalle.

Myös Bautista Agutin tuleva vaimo Ana Bodi Tortosa oli katsomossa kannustamassa miestään. Jo teini-ikäisinä tavannut pariskunta menee naimisiin marraskuussa.

Wimbledonin miesten kaksinpelin toinen loppuottelija selviää perjantai-iltana, kun nykytenniksen klassikkokohtaamisessa mittelevät paremmuudesta Roger Federer ja Rafael Nadal.

