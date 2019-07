Edustajainhuone päätti jäädyttää virkasyytemenettelyn Trumpia vastaan – enemmistö demokraateistakaan ei halunnut edetä asiassa

Virkasyytemenettely Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia vastaan ei etene kongressin edustajainhuoneessa. Demokraattienemmistöinen edustajainhuone päätti äänin 332-95 jättää virkarikossyytteen pöydälle.

Enemmistö demokraateistakin, 137, äänesti sen puolesta, että asiassa ei edetä. Näin edustajainhuoneessa ei nähdä äänestystä varsinaisesta virkarikossyytteestä.

Demokraattiedustaja Al Green teki tiistaina aloitteen virkasyytemenettelyn käynnistämisestä. Syynä olivat presidentin rasistisiksi katsotut kommentit demokraattien naisedustajista. Trump kehotti viikonloppuna neljää demokraattien edistysmielistä naisedustajaa menemään takaisin sinne, mistä ovat tulleet. Edustajista kolme on syntynyt Yhdysvalloissa.

Edustajainhuone hyväksyi tiistaina lausuman, jossa se tuomitsi Trumpin kommentit rasistisina ja sanoi niiden lietsovan vihaa vähemmistöjä kohtaan.

Demokraattien sisällä hankausta

Tilanne on demokraateille vaikea, sillä puolueen johto on pyrkinyt tutkimaan Trumpin väitettyä oikeuden estämistä ja vallan väärinkäyttöä, ja monien mielestä virkasyytemenettelyn aloittaminen nyt oli hätiköityä. Demokraatit toivovat saavansa ensi viikolla lisää aseita Trumpia vastaan, kun keväällä päättynyttä Venäjä-tutkintaa johtanut erikoissyyttäjä Robert Mueller tulee kongressin kuultavaksi.

Kongressin johtava demokraatti, edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi on suhtautunut virkasyytemenettelyyn kielteisesti.

– Kunnioitan suuresti Greeniä… mutta meillä on kuusi komiteaa, jotka tutkivat faktoja liittyen vallan väärinkäyttöön, oikeuden estämiseen ja muuhun, johon presidentti on saattanut syyllistyä, Pelosi sanoi Washington Postin mukaan.

Asetelman uskotaan aiheuttavan hankausta demokraattien keskuudessa, sillä moni puolueen vasemman laidan edustaja haluaisi asettaa Trumpin virkasyytteeseen ja yrittää kammeta hänet virastaan. Puolueen johto ja maltillinen siipi taas näkevät siinä poliittisia riskejä ensi vuoden presidentinvaaleja ajatellen.

Vaikka edustajainhuone asettaisi Trumpin virkarikossyytteeseen, tarvittaisiin hänen viraltapanoonsa kahden kolmanneksen enemmistö senaatissa, joka on republikaanien hallussa. Käytännössä on siis hyvin epätodennäköistä, että Trump pantaisiin viralta.

https://www.washingtonpost.com/powerpost/democrats-divided-as-house-to-vote-on-whether-to-consider-impeachment-of-trump/2019/07/17/dacd1c0e-a8a3-11e9-a3a6-ab670962db05_story.html?utm_term=.735944d71623

STT

Kuvat: