EKP:n neuvosto on valmis rahapolitiikan uusiin kevennyksiin, jos talouskehitys niin vaatii

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on tarvittaessa valmis uusiin rahamarkkinatoimiin. Neuvoston kokouksessa kesäkuun alussa saavutettiin laaja yhteisymmärrys siitä, että euroalueen talouskasvun ja tavoitellun inflaatiovauhdin turvaaminen voi markkinoiden epävarmuuksien kasvettua vaatia pankilta uusia toimenpiteitä. Muistio kokouksen sisällöstä julkaistiin tänään.

– Neuvoston tulee olla valmis ja valmistautunut keventämään rahapolitiikkaa edelleen kaikkia sen instrumentteja käyttäen, siten kuin on tarkoituksenmukaista hintavakauden tavoitteiden saavuttamiseksi. Harkittavat keinot sisältävät mahdollisuuden ennakoivan viestinnän laajentamiseen ja vahvistamiseen, omaisuuserien osto-ohjelman jatkamiseen ja korkotasojen laskemiseen, muistiossa todetaan.

EKP piti kesäkuun alun kokouksessa ohjauskorkonsa ennallaan ja ilmoitti odottavansa, että korot pysyvät nykyisellä tasollaan ainakin ensi vuoden puoliväliin asti. Ohjauskorko on 0,00 prosenttia, talletuskorko -0,40 prosenttia ja maksuvalmiusluoton korko 0,25 prosenttia.

Euroalueen kasvu on viime aikoina ollut hidastumaan päin, eikä inflaatio ole yltämässä EKP:n tavoitteeseen. Hintojen tavoitellaan nousevan hieman alle kahden prosentin vuosivauhtia. Myös epävarmuudet maailmankaupassa painavat euroalueen talouskehitystä.

EKP:n neuvosto tekee päätökset keskuspankin rahapolitiikasta. Sen jäseninä ovat kaikkien euromaiden keskuspankkien pääjohtajat. Suomea kokouksissa edustaa Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.

Draghi vihjasi korkojenlaskusta kesäkuussa

Muistion tiedot eivät ole yllättäviä, sillä EKP:n pääjohtaja Mario Draghi vihjasi rahapolitiikan keventämisestä jo kesäkuun kokouksen jälkeen. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump närkästyi Draghin uutistoimisto Bloombergille antamasta haastattelusta, jonka mukaan euroalueen heikko talouskasvu ja hidas inflaatio voivat edellyttää, että keskuspankki laskee ohjauskorkojaan vielä lisää.

Trump päästi ilmoille katraan tviittejä, joissa hän valitti, että Draghin kommentit ovat epäreilulla tavalla heikentäneet euron kurssia dollaria vastaan, mistä aiheutuu kilpailuhaittaa amerikkalaiselle viennille.

– Saksan (yleisindeksi) DAX on noussut tänään Draghin elvytyspuheiden seurauksena. Hyvin epäreilua Yhdysvaltoja kohtaan! Trump valitti yhdessä tviiteistään.

Draghi vastasi ykskantaan, ettei EKP ota valuuttakursseja huomioon päätöksenteossaan, vaan keskittyy tehtäväänsä ja inflaatiotavoitteeseensa. Ohjauskorkojen laskeminen on edelleen työkalupakissa mukana.

STT

Kuvat: