Eläinsuojelulain uudistusta edeltää vielä kiista sikaloista – ministeri haluaa vuosikausia valmistellun lain valmiiksi ensi vuonna

Hallitus joutuu vielä ratkaisemaan sitkeän kiistan sikojen tuotanto-oloista ennen kuin vuosikausia valmisteltu eläinsuojelulain uudistus saadaan valmiiksi. Hallitusneuvotteluissa kysymystä sikojen liikkumisen estävien porsitushäkkien kieltämisestä puitiin jo puolueiden puheenjohtajien ryhmää myöten, ja kompromissina kysymys siirrettiin asiantuntijaryhmän selvitettäväksi.

Uudistuksesta vastaavan maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan linjaukset kysymykseen tehdään asiantuntijatyön pohjalta ja kaikki vaihtoehdot ovat pöydällä. Eläinsuojelulain uudistuksen aikataulusta ei vielä ole päätetty.

– Haluan, että se menee rivakasti eteenpäin. Toivon, että laki saadaan hyväksyttyä ensi vuonna, Leppä sanoo.

Eläintensuojelu jakaa hallituspuolueita

Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen tiedettiin muodostuvan vaikeaksi kysymykseksi hallituskumppanien välille. Erityisesti vihreät ja vasemmistoliitto ovat ajaneet porsitushäkkien kieltämistä siirtymäajalla. Keskusta on torjunut muutokset. Puolueen mukaan kotimaisen tuotannon kustannusten kasvattaminen ajaisi eläintalouden huonompiin oloihin ulkomaille.

– Jos täällä toiminta lakkaa, niin samalla meillä myös kontrolli lakkaa siihen, miten eläimet voivat. Me haluamme pitää sen omissa käsissämme, Leppä toteaa. Hän sanoo kavahtavansa asian ratkaisua ”yksisilmäisesti” kielloilla ja puhuu taloudellisten kannustimien puolesta.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari sanoo, että eläinten mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen tulisi näkyä myös lakitekstissä. Eläinten liikkumisen estäviä tuotantotapoja ei Suomessa pitäisi olla.

– Ei liene mikään salaisuus, että tämä on vaikea kysymys. Edellisellä kerralla kun olimme hallituksessa ja samaa uudistusta yritettiin, lakiesitystä ei koskaan tullut.

Vihreät oli hallituksessa vuonna 2011 alkaneella vaalikaudella muun muassa kokoomuksen ja SDP:n kanssa. Viime hallituskaudella keskustavetoinen hallitus puolestaan sai valmiiksi uudistusesityksensä, mutta lakia eläinten hyvinvoinnista ei ehditty käsitellä eduskunnassa loppuun. Yksi syy viivästykseen oli eläinsuojelulain valvonnan kytkeminen valmisteilla olleeseen maakuntauudistukseen.

Tällä hetkellä on vielä päättämättä, miten valvonta uudessa laissa järjestetään. Lainsäädäntötyön nopeuttamiseksi puolueilla voi olla halua jättää valvonta nykymallin mukaisesti pääosin kuntien vastuulle.

Esitys rakentuu edellisen hallituksen pohjalle

Hallitusneuvotteluissa eläinsuojelulain uudistuksesta sovittiin edellisen vaalikauden esityksen pohjalta. Valmistelun avaamista vaatineet puolueet kuitenkin saivat lakiin joitain muutoksia. Uusien parsinavetoiden rakentaminen esimerkiksi kielletään. Parsinavetassa lehmät ovat jatkuvasti kytkettyinä kiinni. Lisäksi porsaille kastraation yhteydessä annettava kivunlievitys taataan ja eläimen itseisarvo kirjataan lain perusteluihin.

Eläinoikeusjärjestöt ja osa hallituspuolueista olisivat kuitenkin toivoneet kunnianhimoisempia kirjauksia erityisesti porsitushäkeistä.

– Eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta se on suurin yksittäinen ongelma, mikä laissa on, lukuun ottamatta turkistarhausta, vasemmistoliiton kansanedustaja ja eläinoikeusjärjestö Animalian entinen toiminnanjohtaja Mai Kivelä sanoo.

Hän toivoo, että hallituspuolueet voisivat sopia toimista yli hallitusohjelman.

– Vapaaporsitukseen siirtyminen on kaikkien tavoite. Siitä ei kannata rakentaa konfliktia, vaan miettiä, miten siihen päästään kaikkia osapuolia tyydyttävin keinoin, Kivelä sanoo.

Sikatuotannossa emakot laitetaan liikkumisen estäviin häkkeihin muutamia päiviä ennen porsaiden syntymää, ja emakot saattavat viettää häkissä viikkoja. Järjestelyllä pyritään estämään vastasyntyneiden porsaiden jääminen emakon alle.

Häkkiporsituksen vaihtoehtona on niin sanottu vapaaporsitus. Se vaatii kuitenkin onnistuakseen enemmän tilaa sikalasta ja kasvattaa siten tuottajien kustannuksia. Häkkiporsitus on kielletty Ruotsissa, mutta vallitseva tuotantomuoto Euroopassa yleisesti.

