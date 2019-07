Elämän voimaa Kiiruun Kivimakasiinissa – Leila Selmo haluaa lievittää kanssaihmisten ympäristöahdistusta

Kuvataiteilija Leila Selmon Elämän Voima -näyttely sai inspiraationsa somerolaisessa puutarhassa.

Yhdeksästätoista maalauksesta koostuva näyttely haluaa kertoa tarinaa elämänhalusta ilmastoahdistuksen aikakaudella.

– Vaikka olisi millainen myräkkä tai paahtava helle, kasvit pyrkivät elämään ja kasvamaan, Selmo kiteyttää.

Näyttelyn teoksissa kuvataan arkipäiväisiä maisemia, vuodenaikoja ja ympäristön antimia. Selmo toteaa, että yksittäinen ihminen voi lievittää ilmastoahdistusta pienillä teoilla.

– Sekin riittää, että laittaa kukkapurkkiin siemeniä ja antaa taimen kasvaa. Kasvin voi täten nähdä konkreettisesti voimaantuvan. Se on elämän voimaa.

Selmo hankki kymmenisen vuotta sitten maapaikan Someron Kaurakedolta, ja työskentely paikan ”puutarhavastaavana” synnytti hänessä halun maalata. Ennen kuvataiteilijan uraansa Selmo toimi teatteripuvustajana ja tekstiilitaiteilijana.

– Työskenneltyäni seitsemän vuotta Lahden kaupunginteatterin puvustajana halusin tehdä jotain muuta ja jäin vapaaksi taiteilijaksi. Ensimmäisen näyttelyni pidin Lahden taidemuseossa 1990-luvun alussa.

Maalaustapaansa Selmo kuvailee ekspressiiviseksi. Hänen teoksensa ovat kerroksellisia, eivätkä ne aina synny suoraviivaisen työn tuloksena.

– Luonto kasvaa itse itsensä päälle ja korvaa aina entisen muotonsa. Sama ajatus esiintyy töissäni.

– Olen voinut aloittaa teoksen tyystin eri ideasta kuin mihin se lopulta päätyy. Ajatukset vaihtuvat lennosta.

Selmo ei suinkaan käytä aina pensseliä maalatessaan. Hänen yleisimmät työvälineensä ovat pankkikortti ja veitsi.

– Niillä tulos ja väritys ei ole tasainen, vaan persoonallisen läikkämäinen, hän linjaa.

Selmo on viehättynyt mustasta väristä, jota Kivimakasiinin näyttelyssä nähdäänkin runsaasti.

– Musta kuvaa ehdottomuutta. Mustassa ei ole sävyjä, taiteilija selittää.

Selmon kaupunkiasunto sijaitsee Vantaalla, mutta hän viettää enimmäkseen aikaansa Somerolla. Hänen Kaurakedon asumuksensa ei ole pelkkä kesäasunto, mutta talvisin on osattava sietää kylmyyttä.

– Puulämmitys vaatii jonkin verran työtä ja ulkohuussi ei ole kaikkien mieleen. Toissavuonna olin kuitenkin koko talven Somerolla, Selmo paljastaa.

Selmo toimii taideopettajana ja pitää luentoja sekä kursseja aina kuin tarvetta on. Omaa taiteiluaan hän suorittaa pääosin kesällä, nimenomaan Somerolla.

– Talvella ei oikein tahdo nähdä värejä kunnolla, eikä kaupunkiasunnossani ole tilaa tehdä suuria töitä.

Selmo myöntää, että hänen työntekonsa saattaa joskus jumittua pitkäksikin aikaa.

– Jonkun työn kanssa voi mennä viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia ennen kuin ne kehittyvät tietystä pisteestä eteenpäin. Toisaalta monissa tauluissani on useita teoksia lomittain. Kun näen, että aihiossa on ainesta joksikin muuksi, alan maalata sen päälle.

Selmon töitä on esillä Somerolla neljättä vuotta peräkkäin. Vuosina 2016 ja 2017 hän piti yhteisnäyttelyt Marle Leimalan kanssa. Viime syksynä Selmo piti ensimmäisen somerolaisen yksityisnäyttelynsä, ja jatkoa on luvassa. Loppuvuodesta Selmon teoksia on esillä Someron kirjastossa.

Leila Selmon ”Elämän Voima” -näyttely Somerolla Kiiruun Kivimakasiinissa ma-su kello 12–18 28.7. saakka.