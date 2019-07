Elina Kinnunen saavutti finaalipaikan alle 23-vuotiaiden EM-kilpailujen keihäskarsinnassa

Keihäänheittäjä Elina Kinnunen nakkasi tuloksen 53,43 alle 23-vuotiaiden yleisurheilun EM-kilpailujen keihäskarsinnassa Ruotsin Gävlessä. Hän oli karsinnan kuudes ja eteni huomenna järjestettävään finaaliin.

– Finaalin kolmella ensimmäisellä heitolla tavoite on päästä mukaan kolmelle viimeiselle kierrokselle. Jos sinne pääsee, haetaan mitalia, Kinnunen kertoi tiedotteessa.

Karsinnassa hän latasi parhaan tuloksensa ensimmäisellä heitollaan.

– Halusin heittää ensimmäisellä sellaisen hyvän ja rennon heiton. Kun sen jälkeen tiesin, että finaalipaikka on luultavasti varma, ne kaksi muuta olivat sitten sellaisia perusheittoja, Kinnunen tuumi.

Etevin oli Saksan Annika Fuchs, joka oli omilla kymmenmetriluvuillaan tuloksella 61,06. Turkin Eda Tugsuz mittautti karsinnassa 55,94 ja Italian Sara Zabarino 55,16. Kinnusen ennätys on tältä kesältä 55,41.

– Kropassa on sellainen tunne, että siellä on vielä metrejä, Kinnunen lupasi.

Suomen toinen yrittäjä Suvi Kemppainen heitti karsinnassa vain 47,17 ja oli 18:s. Hän jäi finaalipaikasta yli kolme metriä.

STT

