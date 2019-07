Elsi Katainen EU-parlamentin maatalousvaliokunnan varapuheenjohtajaksi

Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk.) on valittu EU-parlamentin maatalousvaliokunnan neljänneksi varapuheenjohtajaksi. Saksalaisen puheenjohtajan Norbert Linsin (EPP) lisäksi valiokunnalla on neljä varapuheenjohtajaa.

Paikka on keskeinen, koska puheenjohtajisto sopii muun muassa valiokunnan asialistasta. EU:ssa uudistetaan parasta aikaa maatalouspolitiikkaa, ja sen käsittely on parlamentissa vielä kesken.

Katainen sai 29 ääntä, kun kansallismielistä ID:tä edustava Maxette Pirbakas sai 9 ääntä.

– Tehtävä on merkittävä, sillä maatalouspolitiikka kuuluu Euroopan unionin täyteen toimivaltaan ja yli kolmasosa unionin varoista käytetään maatalouteen, Katainen iloitsi tiedotteessaan.

Suomalaisille ei ole tullut muita valiokuntien varapuheenjohtajuuksia saati puheenjohtajuuksia. Parlamentin varapuhemiehenä jatkaa Heidi Hautala (vihr.).

Hakkarainen Keski-Amerikan ystävyysryhmään

Euroopan parlamentissa on kaikkiaan 44 valtuuskuntaa, jotka huolehtivat suhteista eri puolille maailmaa.

Esimerkiksi Teuvo Hakkarainen (ps.) on jäsen valtuuskunnassa, joka vastaa suhteista Keski-Amerikan maihin. Hän on myös EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen valtuuskunnassa.

Venäjä-valtuuskunnassa istuu paljon suomalaisia. EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa istuvat EU:n puolesta Eero Heinäluoma (sd.), Elsi Katainen (kesk.), Nils Torvalds (r.) sekä varalla Petri Sarvamaa (kok.), Heidi Hautala (vihr.) ja Ville Niinistö (vihr.).

31-jäsenisessä valtuuskunnassa on mukana keskustaoikeistosta (EPP) myös italialainen Silvio Berlusconi.

Suhteista Yhdysvaltoihin vastaavassa valtuuskunnassa istuvat Miapetra Kumpula-Natri (sd.) ja Laura Huhtasaari (ps.).

