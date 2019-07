Enemmistö saksalaisista pitää Merkelin tärinäkohtauksia yksityisasiana

Lähes 60 prosenttia saksalaisista katsoo, että liittokansleri Angela Merkelin terveydentila ja viimeaikaiset tärinäkohtaukset ovat hänen yksityisasiansa. Augsburger Allgemeine -lehden mielipidemittauksen mukaan tätä mieltä oli 59 prosenttia vastanneista. Reilu kolmannes eli 34 prosenttia katsoi, että liittokanslerin terveydentila on yhteiskunnan yleiseen etuun liittyvä asia.

Merkelin on nähty saavan tärinäkohtauksia jo kolmesti julkisissa tilaisuuksissa, viimeksi pääministeri Antti Rinteen (sd.) vierailun yhteydessä keskiviikkona.

Bild-lehden mukaan lääkärit ovat tutkineet Merkeliä perusteellisesti kesäkuussa sattuneen ensimmäisen tärinäkohtauksen jälkeen. Ensimmäisen tapauksen syyksi on kerrottu helteen aiheuttama nestevajaus.

https://www.augsburger-allgemeine.de/special/bayern-monitor/Mehrheit-der-Deutschen-haelt-Zitteranfaelle-von-Angela-Merkel-fuer-Privatsache-id54865616.html

STT

