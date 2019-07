Ensimmäiset veronpalautukset rapsahtavat tileille ensi viikolla

Tänään on viimeinen päivä ilmoittaa tilinumero Verohallinnolle, jos mielii saada elokuun veronpalautukset tililleen. Ilman tilinumeroa palautusten saamiseksi täytyy nähdä vaivaa, sillä palautus pitää silloin noutaa pankista.

OP-pankki lähettää saajalle tiedon maksuosoituksesta, minkä jälkeen sen voi noutaa sellaisesta OP:n konttorista, jossa on kassapalvelu. Lisäksi OP perii maksusta itselleen palvelumaksun.

Verohallinto ei maksa alle 15 euron palautusta maksuosoituksena kuin erillisestä pyynnöstä.

Ylitarkastaja Tarja Tapion mukaan tilinumero on useimmiten jäänyt ilmoittamatta nuorilta, Suomeen muuttaneilta ja kausityöläisiltä. Tilinumero voi puuttua Verohallinnolta myös silloin, jos on vaihtanut pankkia.

Elokuun veronpalautukset maksetaan 6.8. Seuraavat palautukset rapsahtavat tilille 4.9. Syyskuun palautuksia varten tilinumero tulee toimittaa paperisena ensi viikon maanantaihin mennessä ja sähköisesti elokuun loppupuolella. Numeron voi ilmoittaa verkossa OmaVero-palvelussa.

Suurin osa suomalaisten veronpalautuksista tulee tileille elo-syyskuussa.

STT

Kuvat: