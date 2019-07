Entinen poliisijohtaja: Hongkongin yleinen järjestys pahenee lähiviikkoina

Hongkongissa varaudutaan jälleen kerran valtavaan hallinnonvastaiseen mielenosoitukseen. Itsehallintoalueen kuohunta Manner-Kiinan ja sille myönteisen paikallisen hallinnon vuoksi ei näytä hiipuvan, vaan mielenosoitusten täyteinen viikonloppu on jo seitsemäs putkeen.

Riskinhallintakonsulttipalvelua pyörittävän Steve Vickersin mielestä yleinen järjestys menee Hongkongissa luultavasti pahempaan suuntaan lähiviikkoina.

– Polarisaatio yhteiskunnan sisällä sekä voimakas katkeruus mielenosoittajien ja poliisin välillä ovat syventymässä, Vickers kertoo.

– Mielenosoitukset ovat alkaneet vakiintua kaavaan, jossa rauhalliset mielenilmaukset huipentuvat tarkoituksella organisoituun väkivaltaan. Tämän jälkeen tilanne tyyntyy siksi ajaksi, kun valmistaudutaan seuraavaan ”taistoon”.

Vickers toimi Hongkongin poliisin rikostutkintaviraston johtajana ennen kuin Britannia luovutti itsehallintoalueen Kiinalle vuonna 1997.

Poliisi on varoittanut väkivallan mahdollisuudesta, kertoo Guardian. Lehden mukaan viranomaiset ilmoittivat lauantaina, että poliisi oli löytänyt perjantaina kaksi kiloa erittäin voimakasta kotitekoista räjähdettä, triasetonitriperoksidia (TATP).

TATP:ta käytettiin myös Sri Lankan pääsiäissunnuntain pommi-iskuissa.

Guardianin mukaan poliisi löysi myös polttopommeja, happoa, veitsiä ja metallitankoja. Tilasta löytyi luovutusta vastustavia banderolleja ja vaatteita, joissa on itsenäisyyttä toivovan ryhmän nimi. Poliisi pidätti 27-vuotiaan miehen epäiltynä muun muassa räjähteiden hallussapidosta.

Kaupunki on vajonnut lähihistoriansa pahimpaan kriisiin, jonka seurauksen on viime viikkojen aikana nähty lukuisia marsseja ja satunnaisia väkivaltaisia yhteenottoja poliisin ja kovimpien protestoijien välillä.

Mielenilmaukset alkoivat, kun hallinto yritti saada läpi kiisteltyä luovutuslakiesitystä, joka olisi mahdollistanut rikollisten luovutuksen Manner-Kiinaan Hongkongin itsehallintoalueelta.

Hongkongin aluejohtaja Carrie Lam kuitenkin jäädytti esityksen aiemmin kesällä.

Protesteista on sittemmin muodostunut laajempi liikehdintä, joka vaatii uudistuksia itsehallintoalueen demokratiaan ja loppua vapauksien karkaamiselle. Samalla mielenosoittajat vaativat yleistä äänioikeutta.

Turvatoimia on kiristetty keskustassa

Kaupungissa ei ole totuttu viime viikkojen kaltaiseen myllerrykseen. Rauhattomuuksien täyteisen kesän aikana poliisi on ampunut mielenosoittajia kyynelkaasulla ja kumiluodeilla. Samaan aikaan mielenosoittajat ovat töhrineet ja tuhonneet kaupungin parlamenttirakennusta.

Sunnuntain mielenosoitus kulkee samoja tuttuja reittejä, joita mielenosoittajat ovat tampanneet jo aiempinakin viikkoina. Tavallisesti marssit ovat sujuneet varsin rauhaisasti, mutta niitä ovat seuranneet yhteenotot poliisin ja pienten ryhmien kanssa. Ryhmät koostuvat kaikkein kovalinjaisimmista mielenosoittajista.

Turvatoimia on kiristetty kaupungin keskustassa. Metallisia aitoja on poistettu alueelta ennen marssia, koska mielenosoittajat ovat usein käyttäneet niitä rakentaakseen barrikadeja. Poliisin hallintorakennuksen ympärille on asetettu suuria vesitäytteisiä esteitä.

Suurilla väkijoukoilla ei ole ollut juuri onnea, kun he ovat yrittäneet saada päättäjiä ja Manner-Kiinaa muuttamaan alueen kurssia.

Vuoden 1997 luovutussopimuksen yhteydessä Kiina lupasi, että Hongkong voisi säilyttää ratkaisevia vapauksia, kuten itsenäisen oikeuslaitoksen ja sananvapauden.

Monia näistä sopimusehdoissa luvatuista oikeuksista on kuitenkin jo rajoitettu. Tämän osoittaa muun muassa se, kuinka monia Manner-Kiinan toisinajattelijoiksi leimaamia kirjakauppiaita on kadonnut emomaan huostaan ja demokratiamyönteisiä protestijohtajia on vangittu. Tämän lisäksi merkittäviä poliitikkoja on jäävätty.

Viranomaiset eivät ole myöskään suostuneet siihen, että kansalaiset saisivat suoraan valita kaupungin johtajan.

Mielenosoittajat ovat vannoneet jatkavansa protestitoimintaa niin kauan kuin heidän ydinvaatimuksiinsa suostutaan. Näitä ovat muun muassa aluejohtaja Lamin jättäytyminen virasta, poliisin toimintamallien selvittäminen itsenäisen tutkinnan kautta, armahdus sekä lakiesityksen pysyvä peruminen.

Kiina laatii suunnitelmaa Hongkongin varalle

Niin Lam kuin Kiinakaan ei näytä merkkejä hievahtamisesta.

Sen lisäksi, että lakiesitys jäädytettiin, ei muita myönnytyksiä ole juuri tarjottu. Pelot siitä, että Manner-Kiinan kärsivällisyys alkaa loppua ovat alkaneet myös kasvaa.

Aiemmin tällä viikolla South China Morning Post -lehti kertoi Manner-Kiinan lähteisiin viitaten, että emomaa on kehittänyt suunnitelmaa sille, miten Hongkongin kanssa toimitaan.

Lehden julkaisemien yksityiskohtien pohjalta suunnitelma vaikutti kuitenkin lähinnä keskittyvän Lamille tarjotun tuen lisäämiseen. Julkisen vihan purkamiselle ei sen sijaan vaikuttanut löytyvän kiinnostusta.

Ryhmä merkittäviä aktivisteja luki protestiliikkeen manifestin ennen tämänpäiväistä marssia.

– Hallintomme on liian pitkään valehdellut meille, huijannut meitä ja kieltäytynyt vastaamasta kansalaisten vaatimuksiin, aktivistit sanoivat.

– Jotta saisimme taivuteltua hallituksen kuuntelemaan kansaansa, meillä ei kansalaisina ole muuta mahdollisuutta kuin jatkaa valtauksia ja yhteistyöhaluttomuuskampanjoita.

Hallinto keräsi lauantaina omia tukijoitaan mielenilmaukseen, johon kokoontui kymmeniä tuhansia ihmisiä. Tapahtumaa käsiteltiin yksityiskohtaisesti Kiinan valtionmediassa ja emomaalle myönteisissä hongkongilaisissa sanomalehdissä.

STT

