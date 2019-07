Epävakaa sää on hillinnyt sinilevän kukintoja

Epävakaa sää on hillinnyt leväkukintoja sekä sisävesillä että Suomen merialueilla, selviää Suomen ympäristökeskuksen (Syke) leväkatsauksesta.

Sisävesillä sinilevää on havaittavissa ajankohdalle tyypillisiä määriä. Tilanne ei ole juurikaan muuttunut viime viikosta.

Järvillä sinilevää on havaittu yhteensä noin 30 valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla. Runsaasti sinilevää on havaittu vain neljällä havaintopaikalla.

– Tällä hetkellä sinilevätilanne järvillä on tyypillinen tai hieman vähäisempi ajankohdan tyypilliseen tilanteeseen nähden. Mikäli viileähkö ja tuulinen sää jatkuu, sinilevien pintakukintojen runsastumisen todennäköisyys on edelleen pieni, sanoo Syken tutkija Kristiina Vuorio tiedotteessa.

Merialueilla sinilevää on havaittu vain paikoitellen. Suomen rannikolla, lähinnä Saaristomerellä ja Suomenlahdella, on löydetty hieman sinilevää. Voimakkaita sinileväkukintoja ei ole havaittu Suomen avomerialueella.

– Satelliittikuvat kertovat kohtuullisesta sinileväkukinnasta Itämeren pääaltaalla Gotlannin tasolta pohjoiseen. Kukinta ei kuitenkaan ulotu Suomen avomerialueelle. Tilanne on siis edelleen meillä rauhallinen, kertoo Syken ryhmäpäällikkö Harri Kuosa tiedotteessa.

Säiden tyyntyessä sinilevälauttoja voi kehittyä Saaristomerellä.

Järvivesien lämpötilat keskiarvoa, merialueilla edelleen viileää

Järvissä pintavesien lämpötilat ovat edelleen ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon tuntumassa.

Etelä- ja Keski-Suomessa pintalämpötilat ovat monissa järvissä 17-20 astetta ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa 16-18 astetta. Lapissa pintaveden lämpötilat ovat pääosin 12-16 astetta.

Tällä hetkellä Suomen avomerialueet ovat edelleen viileitä. Rannikolla meriveden lämpötila on korkeampi, mutta sielläkin alle 20 astetta.

Sääolosuhteet vaikuttavat sinilevien runsastumiseen: tyynellä säällä ja veden lämmetessä voi sinileväkukinta kehittyä nopeastikin. Ennustettu tuulinen sää on kuitenkin sinilevien kasvua hidastava tekijä.

STT

