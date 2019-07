Erilaiset asumisolot vaativat sopeutumista

PÄIVI ARVONEN. Ulkomaan työmatkoillani kohtaan usein suurta hämmästystä, kun kerron Suomen pakkastalvista ja paksusta lumikerroksesta. Myös ”veden päällä kävely” eli järven tai meren paksu jää, on monille lämpimässä ilmastossa asuvalle lähes käsittämätön asia.

Minulta on usein kysytty, miten ihminen voi säilyä hengissä parinkymmenen asteen pakkasessa. Lämpimät tiiviit asunnot, tupla- tai triplaikkunat sekä keskuslämmitysjärjestelmä ovat usein täysin vieraita asioita sellaisissakin maissa, joissa lämpötila ajoittain laskee pakkasen puolelle.

Uudessa-Seelannissa eteläisen saaren opas kertoi ylpeänä, että tiet ovat harvoin poikki ja suljettuina puolta vuorokautta pidempään silloin, kun tulee lunta. Lunta sataa useana päivänä talven aikana, ja vielä useammin tienpinnat ovat liukkaita jään vuoksi.

Talvirenkaita ei maassa tunneta, mutta lumiketjut ovat käytössä etenkin vuoristoalueilla asuvilla autoilijoilla. Oppaan ilme oli epäilevä kertoessani, että meillä Suomessa voi tuiskuta lunta tuntikausia eikä meidän tarvitse sulkea edes lentokenttiä.

Maailmalla ilmastointi on huomattavasti lämmitystä yleisempää. Esimerkiksi Egyptissä ilmastointilaitteet ovat yleisiä, mutta harvassa kodissa on minkäänlaista lämmitystä, vaikka talvikuukausien yölämpötilat laskevat lähelle nollaa ja aavikolla nollan alapuolelle.

Egyptiläisten valtaosalle keino yrittää pysyä lämpimänä talvella on paksu vaatekerta sekä pino villavilttejä sängyssä, ehkä brittityyliin kuumavesipullo sängyssä lämmittämässä.

Useimmiten asuntojen lämmitys olisi hukkaan heitettyä energiaa, koska korkeissa huoneissa lämpö karkaa kattoon ja vielä useammin se karkaa ulos ikkunoista, joita ei välttämättä pysty edes sulkemaan kunnolla.

Asumisen eksotiikkaan monessa maassa oman lisänsä tuovat moninaiset kodeissa majailevat tai niihin helposti pesiytyvät eläimet kuten muurahaiset, torakat ja gekkoliskot. Eksoottisimpia, muttei edes kovin harvinaisia kotien eläinvieraita, esimerkiksi Australian Sydneyssä ovat hämähäkit tai muut niveljalkaiset.

Australiassa koteihin eksyy myös isoja hämähäkkejä kuten jahtihämähäkkeihin kuuluva ”huntsman”, joka voi olla jalkoineen ruokalautasta isompi.

Tämä hämähäkki on saanut nimensä siitä, että se ei kudo verkkoja, vaan pyydystää saaliinsa väijymällä – ja juoksee hämmästyttävän kovaa. Huntsmanin myrkky ei ole ihmiselle vaarallista, mutta saattaa aiheuttaa allergisen reaktion.

Huntsman on suuren kokonsa ja nopeutensa vuoksi hämähäkkikammoiselle vaikea pala, mutta moni antaa sen kulkea kotonaan vapaasti, koska se syö hyttysiä ja kärpäsiä.

Australiassa on monia ihmiselle tappavan myrkyllisiä hämähäkkejä, mutta vastamyrkkyjen ansiosta hämähäkinpuremiin ei ole vuosikymmeniin kuollut yhtään ihmistä.

Myrkkykäärmeet tappavat vuosittain yhdestä viiteen ihmistä, mutta käärmeen eksyminen sisälle asuntoon tai edes kaupunkitalon puutarhaan on Australiassa äärimmäisen harvinaista.

Hyttysen ininää tai kärpäsen surinaa sisätiloissa on helpompi sietää kuin sopeutua siihen, että kodin seinällä kulkee halkaisijaltaan kymmensenttinen musta paksujalkainen hämähäkki.

Kirjoittaja on teologian maisteri ja toimittaja.