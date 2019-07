Eskelinen pukkasi kuulafinaaliin kuuden sentin turvin nuorten EM-kisoissa – Laine ennätyksellään keihäsfinaaliin

Kuulantyöntäjä Kaisu Eskelinen selvisi niukasti finaaliin alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa Ruotsin Boråsissa. Maaningan Mahdin urheilija pukkasi karsintakilpailussa toisella yrityksellään tuloksen 14,89, joka riitti 11:nteen sijaan.

– Finaali oli pienenä tavoitteena kisoihin lähtiessä. Ajattelin, että omalla ennätyksellä sinne voisi päästä, Eskelinen sanoi yleisurheilu.fi-sivuilla.

Aivan niin paljon Eskelisen ei tarvinnut lopulta venyä, sillä parhaan suorituksen mitta jäi omasta ennätyksestä kaksi senttiä. Jatkopaikan saamisessa sentit olivat sitä vastoin hänen puolellaan. Ukrainan Hanna Hopjak ja Kreikan Maria Maggoulia työnsivät 14,83. Viimeisen finaalipaikan vei ensin mainittu lyhyempien kaarien vertailussa. Karsinnan voitti Hollannin Jorinde van Klinken omille metriluvuilleen 16,90 kantaneella pukkauksellaan.

– Finaalissa haetaan kesän parasta tulosta ja teknisesti hyvää työntöä, Eskelinen kaavaili sunnuntaipäiväänsä.

Lauantain aamukilpailuissa suomalaisista esiintyi myös juoksija Eero Hirvinen 200 metrin välierissä. Kankaanpään seudun Leiskun sprintteri pinkaisi oman eränsä neloseksi ajalla 21,47. Finaalipaikka irtosi ajalla 21,36, joten Hirvisen olisi pitänyt parantaa alkuerissä tekemäänsä ennätystään 21,39.

– Sellainen aika olisi ollut mahdollinen myötätuulessa. Juoksun ensimmäinen 100 metriä meni hyvin kuten alkuerässä, mutta lopussa jalat tuntuivat väsyneiltä, Hirvinen sanoi.

Laine kiskaisi ennätyksensä

Topias Laine löysi ennätysvireen keihäskarsinnassa. Laine selvitti karsinnan avausheitollaan, kun keihäs tuli maahan 76,26 metrin kohdalla.

Tulos kohensi Laineen ennätystä yli metrillä ja ylitti kirkkaasti 72 metrin karsintarajan.

– Verryttelyssä heitin vielä aika maltilla. Tuohon ensimmäiselle kierrokselle hain sitten sellaista hyvää, rentoa heittoa. Toivoin tietysti, että sillä menisi karsintaraja, Laine sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Laine, 18, on jo kokenut arvokisakävijä, joka on tottunut menestymään. Hän voitti viime syksynä nuorten kesäolympialaiset Buenos Airesissa ja otti aiemmin kesällä pronssia 17-vuotiaiden EM-kisoista. Uran ensimmäistä alle 20-vuotiaiden arvokisafinaalia hän odottaa luottavaisena.

– Karsinnassa nähtiin, että kaikki ovat hyvässä kunnossa. Saa sitten nähdä, mitä sunnuntaiksi luvattu sade porukalle tekee. Itse olen siihen valmis, Laine sanoo.

Kärkimiehet yli 77 metriin

Laine oli karsinnassa kolmas. Voiton vei Latvian Krisjanis Suntazs ennätyksellään 77,75. Tällä kaudella 79,82 heittänyt Belgian Cedric Sorgeloos oli toinen 77,49 kantaneella heitolla.

Sunnuntain finaaliin ylsi myös Teemu Narvi, joka kiskaisi kolmannellaan kesän parhaansa 74,20 ja oli kuudes.

– Tuo heitto jätti hyvän fiiliksen. Jos 74 metriä menee tuollaisella heitolla, kun heitto osuu kohdalleen ja keihäs lähtee asentoon, se on paljon pidemmällä, Narvi tuumi.

Narvi on kilpaillut maltilla tänä kesänä olkapäävaivan takia. Silti hänellä on kaikki edellytykset heittää hyvin sunnuntaisessa finaalissa, eikä kisapäivälle ennustettu sade kiusaa.

– Ei sillä ole mitään väliä, Narvi totesi säästä.

Aleksi Yli-Mannila oli karsinnassa 19:s heitettyään 66,89. Finaaliin vaadittiin 70,96.

STT

