Esperi Care sanoo tehneensä Valviran määräämät muutokset

Vanhustenhoivan kohussa ryvettynyt Esperi Care kertoo tehneensä Valviran määräämät muutokset.

Valvira on määrännyt Esperi Caren poistamaan toiminnassa havaitut puutteet ja epäkohdat heinäkuun loppuun mennessä. Keskiössä on ollut hoivakotien liian pieni henkilöstömäärä.

– Päätöksen mukaan hoivahenkilöstön määrä ja rakenne on oltava asiakkaiden palvelutarpeen mukainen kaikissa tilanteissa, kaikkina vuorokaudenaikoina. Lisäksi riittävän henkilöstön määrää on arvioitava jatkuvasti, Valviran ylitarkastaja Elina Uusitalo listaa.

Esperi Caren aluejohtaja Kimmo Karvonen kertoo, että yritys on varmistanut, että henkilökuntaa on riittävästi. Karvonen kertoo STT:lle sähköpostitse, että tänä vuonna Esperi Care on palkannut noin 1 300 uutta työntekijää, kuten sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Lisäksi työlistoilla on ”keikkatyöläisiä”.

Esperi Care toimii 200 kunnan yhteistyökumppanina eri puolilla Suomea. Yksi selvityspyynnön kohta koski sitä, että jokaisessa yksikössä on oltava riittävästi aikaa johtamistehtäville.

Nyt yritys on Karvosen mukaan myös varmistanut, että jokaisella esimiehellä on riittävästi aikaa johtamiseen.

– Olemme lisänneet esimiesaikaa. Esimiestyöhön on varattu työajasta 51-100 prosenttia, hän sanoo.

Vaadittujen asioiden lisäksi yhtiö on Karvosen mukaan saanut lääkehoitoon liittyvät asiat kuntoon. Tämä tarkoittaa sen varmistamista, että jokaisessa vuorossa on lääkeluvallinen hoitaja. Lääkkeiden säilytys ja niiden jakaminen asiakkaille on nyt Karvosen mukaan kunnossa.

Esperi Caren toimitettava selvitys

Seuraavaksi Esperi Care tekee asiasta Valviralle selvityksen. Uusitalo kertoo, aikaa sen tekemiseen on elokuun loppuun asti.

Kun selvitys saapuu, Valvira arvioi, onko se ja listatut toimenpiteet riittävät.

Jos joku päätöksessä astetuista velvoitteista ei ole kunnossa, määräystä voidaan tarvittaessa tehostaa uhkasakolla.

