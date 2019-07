ESS: Poliisi kärähti kokaiinin hallussapidosta

Hämeen poliisilaitoksen palveluksessa oleva poliisimies on jäänyt kiinni kokaiinin hallussapidosta, kertoo Etelä-Suomen Sanomat.

Kollegat ottivat vapaalla olevan poliisin kiinni yleisötilaisuudessa Keski-Suomessa pari viikkoa sitten, lehti kertoo. Miestä epäillään huumausainerikoksesta, ja asian tutkinta on kesken.

Hämeen poliisilaitos on vahvistanut asian Twitterissä.

– Kyseessä on vakava asia, ja se on ensimmäinen Hämeen poliisilaitoksella, Hämeen poliisilaitos kertoo.

Epäillyn hallusta löytyi Etelä-Suomen Sanomien haastatteleman tutkinnanjohtajan mukaan ”hyvin pieni määrä” kokaiinia. Viitteitä huumeiden ostamisesta tai myymisestä ei ole. Tutkinnanjohtajan mukaan poliisi ei kuulu päällystöön.

https://www.ess.fi/uutiset/paijathame/art2556296

https://twitter.com/hameenpoliisi

STT

Kuvat: